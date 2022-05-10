في خضم الانشغال بتجديد عقد صلاح.. هل يخسر ليفربول خدمات ماني؟

تدور شائعات حول احتمال انتقال النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول من ملعب "أنفيلد" نهاية الموسم الجاري بعد تقارير إعلامية تحدثت أن وكيله اجتمع مع مسؤولين في نادي بايرن ميونخ.

وتقول التقارير إن السنغالي الدولي البالغ من العمر 30 عاما ينتهي عقده مع "الريدز" نهاية موسم 2023 يطالب بزيادة أجره الأسبوعي الحالي البالغ 123 ألف دولار.

ويعتقد أن ماني يشعر بالضيق حول تباطؤ النادي في مفاوضات تجديد عقده وإيلاء المزيد من الاهتمام لتجديد عقد المصري محمد صلاح.

وكما كان الحال بالنسبة للكثير من لاعبي ليفربول خلال فترة يورغن كلوب، رُبط ماني بالرحيل عن "الليفر".

وكان ريال مدريد حريصا جدا للتعاقد مع اللاعب عام 2019، لكنه وقع بعد ذلك عقدا جديدا مع ليفربول.

وسئل صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني عن فرص بايرن في توقيع كبير مؤخرا.

وقال "ستتفاجأ. علينا أن نرى ما هو ممكن وما هو غير ممكن. لدينا أفكار إبداعية".

وانضم ماني لليفربول قادما من ساوثهامبتون صيف 2016، وسجل بقميص الفريق 118 هدفا في 265 مباراة، بينها 21 هدفا في 47 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم حتى الآن.