عكس الشائع.. انتقال مبابي إلى ريال مدريد يكلف عشرات ملايين الدولارات

ينتهي عقد النجم الفرنسي كليان مبابي هداف باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي دون أن يقرر حتى الآن ما إذا كان سيقبل بتوقيع عقد جديد أو أنه سيشد الرحال إلى العاصمة الإسبانية مجانا ليلعب لصالح ريال مدريد.

ولكن كلمة "مجانا" لا تعني أن "الملكي" ظفر بنجم تبلغ قيمته السوقية 160 مليون يورو من دون أي مقابل بعد أن كان هذا النادي قد عرض الصيف الماضي مبلغ 200 مليون يورو على سان جيرمان للحصول على خدماته.

ولا يزال الفريق الباريسي يأمل في إقناع مبابي بالبقاء في "حديقة الأمراء" بعد أن قدم له عرضا مذهلا بشرط اللعب معه لمدة عامين آخرين مع خيار التمديد لعام ثالث، وعندها قد يحصد النجم الشاب نحو 300 مليون يورو بين مكافأة التوقيع الجديد والرواتب السنوية.

ومنتصف مارس/آذار الماضي، بعد إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا في "البرنابيو" قدم ريال مدريد لمحامي مبابي (23 عاما) العرض الرسمي الرابع والأخير لضم الدولي الفرنسي مقابل 180 مليون يورو (مكافأة توقيع) وبراتب يصل إلى 40 مليون يورو و50% من أرباح من حقوق صورته على مدى 6 أعوام، وفق صحيفة "إل بايس" (El Pais).

وأشارت هذه الصحيفة الإسبانية إلى أن انتقال مبابي لريال أصبح مشكوكا به، وذلك بسبب بند حقوق الصورة، والذي يسمح للاعب بالتمتع بـ 50% من حقوق الصورة فقط.

وأضافت "إل بايس" أنه لهذا السبب توقفت عملية المفاوضات حول انتقال مبابي إلى الريال فجأة، وذلك بالنظر إلى أن سان جيرمان يُقدم للاعب عرضا للتجديد براتب عالي للغاية بالإضافة إلى حصوله على 100% من إدارة حقوق صورته.