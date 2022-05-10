تصريحات مثيرة ونارية.. هنري يستفز جماهير ريال مدريد ويتجاهل صلاح

من سيفوز بلقب دوري أبطال أوروبا؟ ومن اللاعب الذي سيحصد جائزة الكرة الذهبية؟ وما الفريق الذي يخشاه ريال مدريد؟ أسئلة وجهت للنجم الفرنسي السابق تيري هنري وكانت إجاباته عنها مثيرة ونارية.

وقال هنري في تصريحات لشبكة "سي بي إس سبورتس" (CBS SPORTS) إن "ليفربول سيفوز بدوري الأبطال لأنه أقوى من ريال مدريد".

وسيشهد نهائي دوري أبطال أوروبا مواجهة حامية الوطيس بين ليفربول وريال مدريد، بالعاصمة الفرنسية باريس، في 28 مايو/أيار الجاري.

وأضاف الدولي الفرنسي السابق "سيصبح نهائي دوري أبطال أوروبا أكثر إثارة، فهو سيشهد مواجهة فردية أخرى بين المرشحين المفضلين.. هذا العام على جائزة الكرة الذهبية، وهما ساديو ماني وكريم بنزيمة".

ولم يذكر هنري النجم المصري محمد صلاح هداف البريميرليغ هذا الموسم كمرشح محتمل للفوز بالجائزة الفردية الأرفع في العالم.

وبالنسبة للفائز بالكرة الذهبية، فإن هنري واثق، حاليا، أن مواطنه كريم بنزيمة سيحصل على الجائزة، وذلك بعد أن سجل 43 هدفا ومرر 14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وقال هنري -في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca)- "ما زلت أعتقد أن بنزيمة يتقدم، لكن إذا فاز ماني مع ليفربول وحصدوا الرباعية (البريميرليغ ودوري الأبطال وكأس إنكلترا وكأس الرابطة)، فهو خصم قوي جدا؛ وسيكون ذلك رائعا لأفريقيا. لكن رهاني لا يزال على بنزيمة".

وأوضح هنري أن "كل الأندية الأوروبية تخشى ريال مدريد.. ومدريد يخشى برشلونة".

ولعب الأسطورة الفرنسي 80 مباراة لبرشلونة، محرزا 35 هدفا بين عامي 2007 و2010، لذا فهو يتفهم جيدا الصراع التاريخي بين الناديين.

ولم يوضح هنري أكثر سر "خشية الريال من البلوغرانا"، لكن تصريحاته جاءت بعد أسابيع من انتصار ساحق لبرشلونة، الذي عانى طويلا هذا الموسم، برباعية نظيفة على ريال مدريد، علما أن الأخير حصد مبكرا لقب الليغا هذا الموسم، وتأهل بجدارة إلى نهائي دوري الأبطال.