كل ما تريد معرفته عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

أقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعديلات مهمة على مسابقة دوري أبطال أوروبا اعتبارا من موسم 2024-2025، وفق ما أعلن الاتحاد القاري الثلاثاء في فيينا.

وذكر "يويفا" أن عدد الفرق المشاركة في النظام الجديد سيرتفع إلى 36 فريقا بدلا من 32، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على أرضه و4 خارج أرضه بنظام الدوري.

وتتأهل الفرق الثمانية، التي ستحصد أعلى نقاط في مرحلة الدوري، مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستلعب الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 24 مباراتي ذهاب وإياب بحيث تتأهل منها 8 فرق إلى دور الـ16 كذلك.

وسيُطبق نفس النظام في الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي الذي ستلعب فيه الفرق 6 مباريات في المرحلة الأولى بدلا من 8.

وقال السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس اليويفا إن "تلك القرارات أتت بعد فترة استشارية استمعنا فيها لآراء المشجعين واللاعبين والمدربين والاتحادات والأندية وروابط الدوريات".

وأضاف "نحن واثقون من أن النظام الجديد الذي اختير يمنح التوازن الحقيقي ومن شأنه تطوير المنافسة وتوفير إيرادات صلبة نستطيع توزيعها على الأندية، ورابطات الدوري وعلى كرة قدم للجذور في مختلف أنحاء قارتنا".

ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال التحديثات الجديدة إلى تطوير المسابقة وتوفير عوائد مالية أكبر تُرضي الفرق الكبرى في القارة العجوز، خصوصا بعد محاولاتها خلق بطولة جديدة (السوبر ليغ) بدعم خارجي ضخم.

وستمنح المقاعد الأربعة الجديدة بحسب المعايير التالية:

مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قاريا.

مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده، من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.

مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة).

وهذان الاتحادان سيحصلان على مقعد للنادي الأفضل تصنيفا في الدوري المحلي بعد المقاعد المخصّصة لدوري الأبطال.

وعلى سبيل المثال، في نهاية هذا الموسم، فإن الاتحادين اللذين سيضيفان ممثلاً عنهما في دوري الأبطال بالاعتماد على النتائج الجماعية لأنديتهما، هما إنجلترا وهولندا.