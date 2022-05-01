كرة قدم

على طريقة تشابي ألونسو.. شاهد- هدف مذهل في الدوري الأميركي

MLS: Houston Dynamo FC at FC Dallas Apr 23, 2022; Frisco, Texas, USA; Houston Dynamo midfielder Griffin Dorsey (25) and forward Sebastian Ferreira (9) celebrate a goal against FC Dallas during the game between FC Dallas and the Houston Dynamo at Toyota Stadium. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports
سيباستيان فيريرا يحتفل بهدفه في مباراة سابقة مع نادي هيوستن (رويترز)
1/5/2022

أحرز المهاجم الباراغوياني سيباستيان فيريرا  هدفا مذهلا مع نادي هيوستن دينامو بالدوري الأميركي للمحترفين، بتسديدة متقنة من منتصف الملعب على طريقة الهدف الشهير للإسباني تشابي ألونسو مع ليفربول.

وفاجأ فيريرا لاعبي فريق أوستن، حين استلم الكرة في منتصف الملعب في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، قبل أن يرسلها مباشرة باتجاه المرمى.

واستغل الباراغوياني تقدم حارس أوستن عند مشارف منطقة الجزاء، ليضعها بذكاء كروي شديد في المرمى، معلنا الهدف الأول لفريقه في ديربي ولاية تكساس.

وحقق المقطع الذي نشره حساب الدوري الأميركي للهدف عبر تويتر، تداولا واسعا، وأثنى متابعون على تصرف فيريرا الذي وصفوه بـ "المجنون"، مشيرين إلى أنه يعد بلا شك أحد أفضل الأهداف خلال الموسم الحالي.

واستطاع الضيوف حسم المباراة في النهاية بهدفين مقابل هدف فيريرا الوحيد، ليواصل أوستن تصدره لجدول الدوري برصيد 20 نقطة، فيما توقف رصيد هيوستن دينامو عند 12 نقطة في المركز السابع.

المصدر : وكالة سند