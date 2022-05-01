على طريقة تشابي ألونسو.. شاهد- هدف مذهل في الدوري الأميركي

أحرز المهاجم الباراغوياني سيباستيان فيريرا هدفا مذهلا مع نادي هيوستن دينامو بالدوري الأميركي للمحترفين، بتسديدة متقنة من منتصف الملعب على طريقة الهدف الشهير للإسباني تشابي ألونسو مع ليفربول.

وفاجأ فيريرا لاعبي فريق أوستن، حين استلم الكرة في منتصف الملعب في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، قبل أن يرسلها مباشرة باتجاه المرمى.

واستغل الباراغوياني تقدم حارس أوستن عند مشارف منطقة الجزاء، ليضعها بذكاء كروي شديد في المرمى، معلنا الهدف الأول لفريقه في ديربي ولاية تكساس.

SEBASTIAN FERREIRA FROM MIDFIELD!!!! WHAT!!! pic.twitter.com/7LFURztDiC — Major League Soccer (@MLS) April 30, 2022

وحقق المقطع الذي نشره حساب الدوري الأميركي للهدف عبر تويتر، تداولا واسعا، وأثنى متابعون على تصرف فيريرا الذي وصفوه بـ "المجنون"، مشيرين إلى أنه يعد بلا شك أحد أفضل الأهداف خلال الموسم الحالي.

واستطاع الضيوف حسم المباراة في النهاية بهدفين مقابل هدف فيريرا الوحيد، ليواصل أوستن تصدره لجدول الدوري برصيد 20 نقطة، فيما توقف رصيد هيوستن دينامو عند 12 نقطة في المركز السابع.