حصد الهدف المباغت، الذي سجله لاعب فريق برشلونة غواياكويل الإكوادوري في شباك ضيفه وانديريرس الأوروغواياني من ركلة ركنية مباشرة تجاه المرمى، أكثر من 5.5 ملايين مشاهدة، حيث تداولته حسابات رياضية عديدة وتفاعل معه آلاف المتابعين.

وجاء الهدف الخادع من اللاعب كيتو دياز في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس الجمعة، في ذهاب دور المجموعات ببطولة "كوبا سود أميركانا" لأندية اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، وانتهت بفوز برشلونة غواياكويل 4-2.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة -على موقع تويتر- مقطع فيديو للهدف الذي وصفه بـ"الجنون"، بعدما استغل دياز هفوة حارس مرمى الفريق الضيف بخروجه من مكانه لتوجيه زملائه اللاعبين قبل تنفيذ الركلة الركنية، ليسددها اللاعب فورا بحركة فنية مميزة وكرة زاحفة سكنت الشباك.

🧙‍♂️🤯 ¡LO-CU-RA! El golazo olímpico de Kitu Díaz en la victoria de @BarcelonaSC en la CONMEBOL #Sudamericana 👏#LaGranConquista pic.twitter.com/ihLRaLwutt — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 8, 2022

وأشار حساب البطولة في تعليقه على الهدف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، قائلا له: "مرحبا فيفا، لدينا هدف هنا مرشح لجائزة بوشكاش".

ورد الفيفا على ذلك بمشاركة الفيديو على حسابه الرسمي بموقع تويتر، طارحا السؤال على جماهير كرة القدم "هل يستحق (جائزة) بوشكاش؟"، ليلقى تفاعلا واسعا جدا على حساب الاتحاد الدولي من المتابعين، الذين وافق معظمهم على ترشيحه للجائزة.

وعلّق -بدوره- نادي برشلونة غواياكويل على تساؤل الفيفا، بالقول: "نعم يستحق الهدف جائزة بوشكاش"، وهو الرأي الذي اتفق معه عدد كبير من المغردين الذين ردوا على تغريدة الفيفا.