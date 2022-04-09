لاعب متوج بالكرة الذهبية يلتحق بجبهات القتال في أوكرانيا

انضم أحد اللاعبين المتوجين بجائزة الكرة الذهبية إلى القوات الأوكرانية التي تقاتل ضد القوات الروسية، وأصبح أحدث الوجوه الرياضية التي تنضم إلى جبهات القتال في الحرب الدائرة منذ أسابيع.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن إيغور بيلانوف التحق بالقوات الأوكرانية مؤخرا، وانضم إلى عدد من نجوم الرياضة الذين التحقوا بجبهات القتال ومن أبرزهم الشقيقان كليتشكو بطلا الملاكمة السابقين.

وكان بيلانوف حصل على 8 ألقاب في دينامو كييف ولعب بألمانيا مع بوروسيا مونشنغلادباخ وآينتراخت براونشفايغ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وتوج بجائزة الكرة الذهبية عام 1986.

وأوضحت الصحيفة أن بيلانوف (61 عاما) التقى مؤخرا برئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندريه بافلكو الذي زار مسقط رأس بيلانوف في أوديسا. وأجريا محادثات مع عدد جماعات عسكرية، وأشرفا على توزيع مساعدات وهدايا.

وأحضر اللاعب السابق جائزة الكرة الذهبية إلى مستشفى بالمدينة التي مزقتها الحرب، من أجل عرضها على بعض الجنود المصابين الذين يتلقون العلاج هناك.

ونشر بيلانوف سلسلة من الصور وهو يحمل بندقية وصورا مع جنود آخرين على فيسبوك، وأرفق بها تعليقا يقول "شجاعة مذهلة وروح قتالية لا تنضب، كل هذا وأكثر من ذلك بكثير يميز جنودنا في القوات المسلحة لأوكرانيا. نحن معكم. السلام لأوكرانيا، والمجد لكل من يواجه المحتلين الذين أتوا بجرأة لتدمير أرضنا وشعبنا الحر البطولي. مؤمنون بنصرنا السريع، المجد لأوكرانيا".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بيلانوف ولد في أوديسا، وبدأ مشواره في أندية محلية، ولعب مع منتخب الاتحاد السوفياتي 33 مباراة وسجل 8 أهداف.

عام 1986 حقق المفاجأة بتتويجه بجائزة الكرة الذهبية بعد مساهمته في فوز دينامو كييف بكأس الكؤوس الأوروبية عقب الانتصار على أتليتكو مدريد الإٍسباني في النهائي 3-صفر.

وسجل بيلانوف 132 هدفا في 462 مباراة بمسيرته، وهو أحد 3 لاعبين أوكرانيين توجوا بالكرة الذهبية إلى جانب أوليه بلوكين (1975) وأنديه شفشينكو (2014) وحصل عام 2011 على لقب أحد "أساطير كرة القدم الأوكرانية".