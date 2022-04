كثير من الشوكولاتة وقليل من النوم.. توخيل يتحدث عن ليلة الخسارة من ريال مدريد

اعترف المدرب الألماني توماس توخيل بأنه قضى ليلة كئيبة بعد خسارة فريقه تشلسي أمام الضيف ريال مدريد 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة وسجل ثلاثية قاد بها ريال مدريد للفوز على تشلسي بلعب ستامفورد بريدج يوم الأربعاء الماضي، ليتقدم النادي الملكي خطوة نحو العبور إلى نصف النهائي على حساب حامل لقب البطولة.

وكانت تلك الخسارة هي الثانية على التوالي لنادي تشلسي بعد خسارتهم في الدوري أمام برينتفورد 4-1، وهو ما ضاعف من حسرة المدرب توماس توخيل الذي لم يخف تفاصيل الليلة الصعبة التي مر بها بعد مباراة الريال.

وأوضح توخيل في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي تشلسي أنه أراد فك رموز المباراة والتعرف على تفاصيل ما جرى، قبل تقديم تقييم واقعي للمباراة أمام لاعبيه.

وقال "شاهدت المباراة عندما وصلت إلى المنزل وفي وقت متأخر من الليل. في صباح اليوم التالي، شاهدتها مرة أخرى هنا (في مركز التدريب) وشعرت بالغضب مرة أخرى".

وأضاف "خلال الليل احتجت إلى كمية كبيرة من الشوكولاتة حتى أتمكن من إعادة مشاهدة المباراة، لم يكن الأمر ممتعا.. في مرحلة ما كان عليّ التوقف والتجول بين المطبخ وغرفة المعيشة لاستعادة شيء من الهدوء".

👑 King Karim!@Benzema is your UCL Player of the Week 👏#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/ACHIS2DG8l

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2022