كثير من الشوكولاتة وقليل من النوم.. توخيل يتحدث عن ليلة الخسارة من ريال مدريد

اعترف المدرب الألماني توماس توخيل بأنه قضى ليلة كئيبة بعد خسارة فريقه تشلسي أمام الضيف ريال مدريد 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة وسجل ثلاثية قاد بها ريال مدريد للفوز على تشلسي بلعب ستامفورد بريدج يوم الأربعاء الماضي، ليتقدم النادي الملكي خطوة نحو العبور إلى نصف النهائي على حساب حامل لقب البطولة.

وكانت تلك الخسارة هي الثانية على التوالي لنادي تشلسي بعد خسارتهم في الدوري أمام برينتفورد 4-1، وهو ما ضاعف من حسرة المدرب توماس توخيل الذي لم يخف تفاصيل الليلة الصعبة التي مر بها بعد مباراة الريال.

⚽️ كريم بنزيمة يقود فريقه ريال مدريد @realmadridarab للفوز على مضيفه تشلسي @ChelseaFC حامل اللقب بـ3 – 1 ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا @ChampionsLeague

🎙️ تقرير | أمين السبتي @aminesebtibein pic.twitter.com/71oABth0cG — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 6, 2022

وأوضح توخيل في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي تشلسي أنه أراد فك رموز المباراة والتعرف على تفاصيل ما جرى، قبل تقديم تقييم واقعي للمباراة أمام لاعبيه.

وقال "شاهدت المباراة عندما وصلت إلى المنزل وفي وقت متأخر من الليل. في صباح اليوم التالي، شاهدتها مرة أخرى هنا (في مركز التدريب) وشعرت بالغضب مرة أخرى".

وأضاف "خلال الليل احتجت إلى كمية كبيرة من الشوكولاتة حتى أتمكن من إعادة مشاهدة المباراة، لم يكن الأمر ممتعا.. في مرحلة ما كان عليّ التوقف والتجول بين المطبخ وغرفة المعيشة لاستعادة شيء من الهدوء".

وأشار إلى أنه من الجيد مشاهدة المباراة مرة أخرى لأن ذلك يسمح له بفهم أفضل لما جرى وتقديم رسالة واضحة للاعبين بناء على ذلك.

ويرى توخيل أن المشاكل الدفاعية ساهمت في التعثر في آخر مباراتين. والانضباط الدفاعي كان السمة المميزة لفترة المدرب الألماني الذي وصل إلى تشلسي مطلع العام الماضي وقاده إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وقال مدرب تشلسي "إنه تحد وعلينا أن نجد حلولا ولا نشكو كثيرا. لا ينبغي أن نقلق كثيرا، بل نستعيد تركيزنا على نقاط قوتنا ونحافظ على ثقتنا في أنفسنا".