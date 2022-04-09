يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دائما إلى التميّز ولفت الأنظار سواء عبر أدائه في الملعب وتحطيم الأرقام القياسية، أو عبر استعراض مقتنياته الفاخرة ونشر مشاهد من حياته الباذخة.

يذكر تقرير مجلة "جي كيو" (GQ) -في نسختها الإيطالية- أن رونالدو يجني الكثير من الأموال بفضل راتبه الضخم وعقود الرعاية والإعلانات مع مختلف الشركات، ويُنفق أيضا بترف على مقتنيات نادرة.

وأوضح التقرير أن اللاعب الحالي لمانشستر يونايتد مولع بالموضة وعالم السيارات، إذ يزدحم مرآبه الشخصي بسيارات فاخرة من أشهر الماركات العالمية.

ومن بين السيارات العديدة التي تضمها المجموعة الخاصة لرونالدو "فيراري إف 430″ و"رولز رويس" و"لامبورغيني" و"مازيراتي غران كابريو" التي تعتبر أيقونة عالم السيارات.

وكان النجم البرتغالي قد اقتنى عام 2021 سيارة "بوغاتي" التي أنتجت منها 10 نسخ فقط في العالم، وتم تسويقها بسعر خيالي وصل إلى 8 ملايين يورو.

لكن النجم العالمي لم يتوقف عند هذا الحد، إذا قرر تخصيص مبلغ خيالي للحصول على سيارة "بوغاتي شيرون" في أحدث إصدار لها والتي تبلغ سرعتها 417 كيلومترا في الساعة.

هواية أخرى ينفق عليها رونالدو أموالا ضخمة، فوفقا للتقرير قرر اللاعب السابق ليوفنتوس إشباع ولعه بالساعات الفاخرة بطلب ساعة تتناسب مع سيارته البوغاتي، وحسب مصادر مقربة فإن قيمة هذه الساعة حوالي مليون يورو وهي من إنتاج شركة "جاكوب آند كو" (Jacob & Co) إحدى أرقى الماركات العالمية للساعات.

وهذه الساعة الجديدة مصنوعة من هيكل فولاذي مرصع بالماس. ولإضفاء طابع مميز، تم تزيينها في الوسط بالشعار الشهير لرونالدو "سي آر 7". وعلى اليسار، نُقش عليها الحرف "سي" الذي يرمز للسيارة "شيرون".

وما يجعل هذه الساعة خارقة وفريدة من نوعها آليتها الداخلية، فهي مزودة بنظام لم يسبق له مثيل يحاكي محرك سيارة بوغاتي، أو بالأحرى تم استنساخ محرك السيارة بطريقة مجهرية ليحمله اللاعب على معصمه.

ويملك رونالدو ساعات أخرى ذات قيمة كبيرة للعلامة "جاكوب آند كو" التي اتخذت من رونالدو سفيرا لعلامتها التجارية، ومن ضمنها النسخة النادرة "أسترونوميا سبايدر" المزينة بنسخة طبق الأصل عن عنكبوت الرتيلاء.