تشلسي يتخطى هزيمة ريال مدريد بفوز ساحق في البريميرليغ وخسارة أرسنال تضرب آماله بالمربع الذهبي

تخطى تشلسي هزيمته أمام ريال مدريد وقدم عرضا رائعا ليفوز 6-صفر على ساوثامبتون، فيما أنهى برايتون سلسلة من 7 مباريات دون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وحقق انتصارا مفاجئا 2-1 على أرسنال اليوم السبت.

وتقدم تشلسي بهدف في الدقيقة الثامنة من ألونسو بعد تمريرة ماونت، ليحرز هدفه الأول في الدوري منذ الجولة الافتتاحية للموسم.

وعادل ماونت، هداف تشلسي في الدوري هذا الموسم، رصيده في الموسم الماضي بالوصول إلى 9 أهداف، عندما أطلق تسديدة من حافة منطقة الجزاء داخل الشباك.

واستمرت معاناة ساوثامبتون، وعوض فيرنر إهدار فرصتين مبكرتين واجتاز المدافع يان بدناريك وراوغ الحارس فريزر فورستر وسجل في الشباك الفارغة.

وأحرز هافرتس الهدف الرابع بعدما رد القائم ثالث محاولة من فيرنر خلال الشوط الأول.

واستمرت سيطرة تشلسي التامة بعد الاستراحة، وتابع فيرنر تسديدة نجولو كانتي، التي ردها الحارس فورستر، وسجل بسهولة الهدف الخامس، قبل أن يختتم ماونت الأهداف من مدى قريب في الدقيقة 54.

ورد تشلسي بطل أوروبا بشكل رائع على خسارته 3-1 على أرضه أمام ريال مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، وكذلك الهزيمة 4-1 أمام برنتفورد في الجولة الماضية من الدوري بعد التوقف الدولي.

برايتون يوجه ضربة لآمال أرسنال في المربع الذهبي

وفي مباراة أخرى، أنهى برايتون سلسلة من 7 مباريات دون فوز في البريميرليغ وحقق انتصارا مفاجئا 2-1 على أرسنال بعد تألق لاعب الوسط الزامبي إينوك مويبو اليوم السبت.

وتركت الخسارة أرسنال في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، وبفارق الأهداف عن توتنهام رابع الترتيب بعدما لعب كل منهما العدد ذاته. وتقدم برايتون إلى المركز الـ11 وله 37 نقطة.

واضطر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إلى إجراء تغييرات في التشكيلة الأساسية بسبب الإصابات، وبدأ لاعب الوسط جرانيت تشاكا كظهير أيسر، في قرار أضاع على الفريق السيطرة على خط الوسط، كما عانى هجوميا.

وافتتح برايتون التسجيل بعدما تلقى مويبو الكرة خلف تشاكا وأرسل تمريرة إلى زميله لياندرو تروسارد الذي سدد بقوة داخل شباك الحارس آرون رامسديل.

وأجرى أرسنال تغييرا في شكل الفريق بعد الاستراحة وظهر بشكل أفضل، لكن برايتون عزز التقدم بتسديدة مويبو من حافة منطقة الجزاء.

وقلص مارتن أوديغارد الفارق في الدقيقة 89، وضغط أرسنال بكل قوة لإدراك التعادل، لكن الفريق الزائر صمد وخرج بانتصار ثمين.