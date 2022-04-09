الفار ينقذ بايرن ميونخ "الباهت" من سقوط بالدوري الألماني بعد الخسارة الأوروبية

احتاج بايرن ميونخ إلى ركلة جزاء من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 82 ليفوز 1-صفر على ضيفه أوغسبورغ اليوم السبت، ويحافظ على صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفارق 9 نقاط قبل 5 جولات من نهاية البوندسليغا.

ونفذ ليفاندوفسكي ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم نتيجة لمسة يد، ليكسر صمود أوغسبورغ، ويحافظ على تفوق الفريق -الساعي للقبه العاشر على التوالي في الدوري- على بروسيا دورتموند ثاني الترتيب الذي انتصر 2-صفر على مضيفه شتوتغارت أمس الجمعة.

وقدم بايرن -الذي خسر في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا 1-صفر على ملعب فياريال وهي الهزيمة الأولى له في المسابقة هذا الموسم- أداء متواضعا.

ونجح دفاع أوغسبورغ في الحد من خطورة بايرن الذي افتقر للإيقاع السريع ولم يحصل على أي ركلة ركنية في الشوط الأول.

وأنقذ رافاو جيكيفيتس حارس أوغسبورغ ضربة رأس من ليفاندوفسكي ببراعة في الدقيقة 47.

وعاد حارس أوغسبورغ ليبعد تسديدة يوزوا كيميش في الدقيقة 62 مع زيادة ضغط بايرن.

وتدخل حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) لاحتساب ركلة جزاء لبايرن بعد لمسة يد على ريس أوكسفورد، فهز ليفاندوفسكي الشباك محرزا هدفه 32 في الدوري هذا الموسم.

وردت العارضة تسديدة من كيميش قرب النهاية مع سيطرة بايرن على المباراة.