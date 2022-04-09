إنتر يهزم فيرونا ويضيق الخناق على ميلان متصدر الدوري الإيطالي

قلّص إنتر الفارق مع ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى نقطة واحدة، بعد انتصاره 2-صفر على ضيفه فيرونا اليوم السبت.

ويحل ميلان ضيفا على تورينو غدا الأحد، لكن إنتر استفاد من الزخم من فوزه الثمين 1-صفر على يوفنتوس الأسبوع الماضي.

وحسم صاحب الأرض الفوز في الشوط الأول بتسديدة مباشرة من نيكولو باريلا ولمسة من مدى قريب من المهاجم البوسني إيدن جيكو مع مرور نصف ساعة من اللعب.

وأهدر دانيلو دامبروسيو فرصة رفع النتيجة إلى 3-صفر قرب النهاية عندما سدد كرة أبعدها لورينتسو مونتيبو حارس فيرونا لتصطدم بالقائم.

وقفز إنتر إلى المركز الثاني وله 66 نقطة من 31 مباراة، متفوقا بفارق الأهداف على نابولي الذي يواجه فيورنتينا غدا الأحد.

وبقي فيرونا في المركز التاسع وله 45 نقطة.