منيت آمال أتلتيكو مدريد في المنافسة على المربع الذهبي بالدوري الإسباني لكرة القدم بضربة قاسية، بعد الخسارة 1-صفر أمام ريال مايوركا المتعثر، لتنتهي سلسلة من 6 انتصارات للفريق اليوم السبت.

وأفسح أتلتيكو -حامل اللقب- صاحب المركز الرابع برصيد 57 نقطة، الطريق لبرشلونة صاحب المركز الثالث بالترتيب للتقدم في المربع الذهبي حيث يملك الأخير مباراتين مؤجلتين، ويتأخر بـ3 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

ويتصدر ريال مدريد الدوري وله 69 نقطة قبل أن يستضيف خيتافي في وقت لاحق اليوم.

وأراح دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو عدة لاعبين أساسيين قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، ولم يظهر الفريق بمستواه وخسر أمام مايوركا القابع فوق منطقة الهبوط والذي كان خسر 7 مرات متتالية قبل هذه المواجهة.

وجاء هدف مايوركا عن طريق فيدات موريكي مهاجم كوسوفو عبر ركلة جزاء بعد خطأ رينيلدو ماندافا مدافع أتلتيكو ضد بابلو مافيو.