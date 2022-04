مُذكّرا بفلسطين وسوريا واليمن والعراق.. أوزيل يدعو للسلام في كل العالم لا في أوكرانيا فقط

طالب النجم الألماني مسعود أوزيل بالدعاء من أجل السلام في العالم بأكمله، لا في أوكرانيا فقط، مُذكّرا بحاجة دول أخرى أيضا للدعاء مثل فلسطين وسوريا واليمن والعراق.

وشارك اللاعب ذو الأصول التركية على حسابه الشخصي في موقع إنستغرام، مقطع فيديو له وهو يدعو فيه، وكتب عليه: "دعونا نستمر في الدعاء من أجل السلام في العالم، لا في أوكرانيا فقط، بل أيضًا في فلسطين وسوريا واليمن والعراق وجميع الأماكن الأخرى في العالم، حيث يعاني الناس من الحرب".

وحظي منشور أوزيل بقرابة نصف مليون إعجاب وأكثر من مليون مشاهدة، في أقل من 3 ساعات من نشره.

ونشر أوزيل المنشور أيضًا على حسابه في موقع تويتر، حيث تفاعل معه عدد كبير من المتابعين، مشيدين بمواقفه القوية دائما تجاه الإسلام والمسلمين.

Let's keep praying for peace in the world 🌎🕊️ – not just in Ukraine 🇺🇦, but also in Palestine🇵🇸, Syria🇸🇾, Yemen🇾🇪, Iraq🇮🇶 and all other places in the world where people are suffering from war 🤲🏼☪️ #StopWAR #JummaMubarak #M1Ö pic.twitter.com/U4COhEjqXk

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 8, 2022