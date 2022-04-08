كرة قدم

مُذكّرا بفلسطين وسوريا واليمن والعراق.. أوزيل يدعو للسلام في كل العالم لا في أوكرانيا فقط

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أوزيل يدعو الله عندما كان يلعب بقميص أرسنال (مواقع التواصل)
8/4/2022

طالب النجم الألماني مسعود أوزيل بالدعاء من أجل السلام في العالم بأكمله، لا في أوكرانيا فقط، مُذكّرا بحاجة دول أخرى أيضا للدعاء مثل فلسطين وسوريا واليمن والعراق.

وشارك اللاعب ذو الأصول التركية على حسابه الشخصي في موقع إنستغرام، مقطع فيديو له وهو يدعو فيه، وكتب عليه: "دعونا نستمر في الدعاء من أجل السلام في العالم، لا في أوكرانيا فقط، بل أيضًا في فلسطين وسوريا واليمن والعراق وجميع الأماكن الأخرى في العالم، حيث يعاني الناس من الحرب".

وحظي منشور أوزيل بقرابة نصف مليون إعجاب وأكثر من مليون مشاهدة، في أقل من 3 ساعات من نشره.

ونشر أوزيل المنشور أيضًا على حسابه في موقع تويتر، حيث تفاعل معه عدد كبير من المتابعين، مشيدين بمواقفه القوية دائما تجاه الإسلام والمسلمين.

وكان نجم ريال مدريد وأرسنال السابق قد شارك صورة قديمة للطفل الفلسطيني الذي يرتدي قميصه ويشهر البطاقة الحمراء في وجه جندي إسرائيلي، تعبيرا عن رفض الاحتلال، وذلك في ثاني أيام الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومن المعروف عن نجم المنتخب الألماني السابق مواقفه المؤيدة للقضايا الإنسانية والإسلامية حول العالم، التي كان أحدها وأهمها حديثه عن الظلم الذي يتعرض له مسلمو الإيغور في الصين.

 

المصدر : وكالة سند