فاز النجم الفرنسي كريم بنزيمة بجائزتي "أفضل هدف" و"لاعب الأسبوع" في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد قيادته ريال مدريد لفوز كبير على تشلسي 3-1 في عقر داره، أول أمس الأربعاء، بتسجيل ثلاثية في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر حساب دوري الأبطال على موقع تويتر: "الملك كريم، هو أفضل لاعب في تشامبيونزليغ هذا الأسبوع".

👑 King Karim! @Benzema is your UCL Player of the Week 👏 #UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/ACHIS2DG8l

ونشر حساب تشامبيونزليغ ترتيب أفضل لاعبي الأسبوع بعد بنزيمة، حيث جاء نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين في المركز الثاني، ولاعب ليفربول لويز دياز، ثم رابعا جيوفاني لوسيلسو من فياريال.

كما فاز بنزيمة بجائزة أفضل هدف في الأسبوع، باختيار هدفه الأول في شباك تشلسي، متفوقا على أهداف أخرى جميلة سجلها لاعبو الفرق الأخرى، مثل هدف دي بروين في أتلتيكو مدريد، وهدف كاي هافرتز في ريال مدريد.

Benzema, De Bruyne, Havertz & Mané were all competing for UCL Goal of the Week…

Find out who's claimed the prize 👇#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/jZHVPLGIB8

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2022