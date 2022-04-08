فاز النجم الفرنسي كريم بنزيمة بجائزتي "أفضل هدف" و"لاعب الأسبوع" في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد قيادته ريال مدريد لفوز كبير على تشلسي 3-1 في عقر داره، أول أمس الأربعاء، بتسجيل ثلاثية في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر حساب دوري الأبطال على موقع تويتر: "الملك كريم، هو أفضل لاعب في تشامبيونزليغ هذا الأسبوع".

ونشر حساب تشامبيونزليغ ترتيب أفضل لاعبي الأسبوع بعد بنزيمة، حيث جاء نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين في المركز الثاني، ولاعب ليفربول لويز دياز، ثم رابعا جيوفاني لوسيلسو من فياريال.

كما فاز بنزيمة بجائزة أفضل هدف في الأسبوع، باختيار هدفه الأول في شباك تشلسي، متفوقا على أهداف أخرى جميلة سجلها لاعبو الفرق الأخرى، مثل هدف دي بروين في أتلتيكو مدريد، وهدف كاي هافرتز في ريال مدريد.

Benzema, De Bruyne, Havertz & Mané were all competing for UCL Goal of the Week… Find out who's claimed the prize 👇#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/jZHVPLGIB8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2022

وكان بنزيمة قد فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد ثلاثيته في مرمى تشلسي، وحظي بإشادة عالمية لتألقه الكبير في دوري الأبطال هذا الموسم.

وتعتبر هذه الثلاثية الثانية على التوالي لمهاجم ريال مدريد في تشامبيونزليغ، بعد تسجيله "هاتريك" في شباك باريس سان جيرمان قبل نحو 3 أسابيع، قاد بها الفريق الإسباني إلى الدور ربع النهائي.