قائد المنتخب الغيني يتبرع بـ50 طنا من الأرز لأبناء شعبه في رمضان

تبرع قائد المنتخب الغيني لكرة القدم نابي كيتا، لاعب ليفربول الإنجليزي، بألف كيس من الأرز (ما يعادل 50 طنا) لشعب بلاده في شهر رمضان المبارك.

وقال الصحفي الرياضي الغيني ملامين توريه -في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر- الاثنين الماضي "العام الماضي تبرع كيتا بـ30 طنًا من الأرز لمسلمي غينيا في رمضان؛ قائد المنتخب يعطي هذه المرة 50 طنا أو ما يعادل ألف كيس من الأرز".

وأشاد توريه بما يفعله كيتا لأبناء شعبه، مضيفا أن "لاعب ليفربول الإنجليزي يجعل كرمه يتحدث مرة أخرى بمناسبة هذا الشهر الكريم".

وأعادت صفحات أفريقية وغينية نشر الخبر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد بعضها بما يقدمه كيتا لبلاده وعدم نسيان مساعدتها، رغم احترافه في فريق كبير بأوروبا.

كما أشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالوطن العربي بكرم كيتا مع أبناء شعبه.

Liverpool player and Guinea international, Naby Keita has donated 1,000 bags of rice to Guineans for the holy month of Ramadan pic.twitter.com/MXNc17dDGS

