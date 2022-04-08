قائد المنتخب الغيني يتبرع بـ50 طنا من الأرز لأبناء شعبه في رمضان

تبرع قائد المنتخب الغيني لكرة القدم نابي كيتا، لاعب ليفربول الإنجليزي، بألف كيس من الأرز (ما يعادل 50 طنا) لشعب بلاده في شهر رمضان المبارك.

وقال الصحفي الرياضي الغيني ملامين توريه -في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر- الاثنين الماضي "العام الماضي تبرع كيتا بـ30 طنًا من الأرز لمسلمي غينيا في رمضان؛ قائد المنتخب يعطي هذه المرة 50 طنا أو ما يعادل ألف كيس من الأرز".

وأشاد توريه بما يفعله كيتا لأبناء شعبه، مضيفا أن "لاعب ليفربول الإنجليزي يجعل كرمه يتحدث مرة أخرى بمناسبة هذا الشهر الكريم".

L'année dernière il avait offert 30 tonnes de riz aux musulmans de Guinée pour le ramadan, le capitaine du #Syli @NabyDeco donne cette fois 50 tonnes, soit 1000 sacs de riz aux guinéens. Le joueur de @LFC fait encore parler sa générosité à l'occasion de ce mois saint… pic.twitter.com/80h7R95HK3 — Mlamine TOURÉ (@benilamine1) April 4, 2022

وأعادت صفحات أفريقية وغينية نشر الخبر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد بعضها بما يقدمه كيتا لبلاده وعدم نسيان مساعدتها، رغم احترافه في فريق كبير بأوروبا.

كما أشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالوطن العربي بكرم كيتا مع أبناء شعبه.

💬 ذا افريكان هب | • نابي كيتا تبرع بألف كيس من الرز في غينيا من اجل شهر رمضان المبارك. 👏 pic.twitter.com/CmPaUrNNsi — الإعلامي روان الناهي (@Rawanalnahi) April 8, 2022

الخلوق نابي كيتا ❤️ – بعد التبرع بـ 30 طنًا من الأرز العام الماضي ، تبرع نابي كيتا هذا العام بتقديم ما يقارب من 50 طنًا من الأرز للغينيين في منتصف شهر رمضان pic.twitter.com/RNdWX8vlNK — salman (@lfcsalman) April 4, 2022

Liverpool player and Guinea international, Naby Keita has donated 1,000 bags of rice to Guineans for the holy month of Ramadan pic.twitter.com/MXNc17dDGS — African Hub (@TheAfrican_Hub) April 7, 2022