صورة صادمة للنجم الهولندي السابق شنايدر تثير السخرية والاستغراب

تسبب أحدث ظهور للنجم الهولندي السابق ويسلي شنايدر بصدمة لجمهور كرة القدم بسبب مظهره غير الرياضي، واشتعلت منصات التواصل بتعليقات ساخرة ومستغربة من الوضع الذي آل إليه اللاعب الذي شارك بنهائي كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وتداولت صفحات رياضية صورة شنايدر من مباراة ودية نظمت لدعم المدنيين الذين تضرروا من الحرب الروسية على أوكرانيا، وظهر وهو يعاني من زيادة واضحة في الوزن.

وقارن مغردون بين صورة شنايدر الأخيرة وصوره عندما كان لاعبا سابقا في أندية إنتر ميلان وريال مدريد وغلطة سراي، والفرق الشاسع بينها.

وأبدى آخرون صدمتهم من الحالة التي وصل إليها شنايدر ليصبح بهذا الجسم بعد أن كان "غزالا" في الملعب على حد وصف أحدهم.

واستغرب بعض المعلقين التراجع الكبير في لياقة اللاعب الهولندي رغم أنه اعتزل كرة القدم في عام 2019 فقط، وقارنوا بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يواصل التألق في الملاعب وهو في نفس عمر شنايدر.

Wesley Sneijder now looks like Sean Paul. pic.twitter.com/a0cShTvIJr

— Cornel✠ (@KoneMoheavy) April 8, 2022