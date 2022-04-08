تغلب مارسيليا الفرنسي على ضيفه باوك اليوناني 2-1 اليوم الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وشهدت المباراة أحد أفضل أهداف البطولة.

وتقدم مارسيليا عن طريق جيرسون سانتوس في الدقيقة 13، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أضاف ديمتري باييه الهدف الثاني للفريق الفرنسي بتصويبة رائعة رشحها البعض لتكون أفضل أهداف البطولة الجديدة.

وفي الدقيقة 53 سجل عمر القادوري هدف باوك الوحيد.

وشهدت المباراة طرد جيرسون سانتوس لاعب مارسيليا بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

هزيمة روما وتعادل ليستر

وفي الدور ذاته، فاز بودو جليمت النرويجي على ضيفه روما الإيطالي 2-1.

وبادر الفريق الإيطالي بالتسجيل عن طريق لورينزو بيلجريني في الدقيقة 43، لكن برايس ويمبانجومو أدرك التعادل للفريق النرويجي في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل هوجو فيتلسن الهدف الثاني لبودو جليمت.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة ليستر سيتي الإنجليزي وضيفه أيندهوفن الهولندي.

يذكر أن مباريات الإياب لهذا الدور تقام يوم الخميس المقبل.