دوري أبطال آسيا.. فوز الريان القطري والشباب السعودي وتعادل السد بـ9 لاعبين
لم تغب الإثارة عن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي أقيمت في السعودية اليوم الجمعة، إذ شهدت فوز الريان القطري على الاستقلال من طاجيكستان 3-2، والشباب السعودي على مومباي الهندي 3-صفر، في حين تعادل السد القطري 1-1 مع ناساف الأوزبكي.
وحقق الريان فوزا صعبا على الاستقلال 3-2 ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات في الرياض اليوم الجمعة.
وأحرز يوهان بولي القادم من ساحل العاج هدفين، وأضاف الجزائري ياسين براهيمي الهدف الثالث للريان، بينما سجل شهروم سليمانوف ونيكيتا تشيشيرين هدفي الاستقلال في الدقيقتين 4 و67.
وافتتح الاستقلال التسجيل بعد 4 دقائق من البداية بتسديدة قوية من سليمانوف من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك فهد بكر حارس الريان.
🥅⚽️استقلال دوشنبه يفاجئ الريان بهدف مبكّر#دوري_ابطال_اسيا #afccl pic.twitter.com/vj2nMChVie
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2022
لكن جاء الرد سريعا من القائد براهيمي بعد نحو 4 دقائق، ليدرك التعادل للريان عبر ركلة حرة من زاوية صعبة.
🥅⚽️الريان يدرك التعادل سريعاً#دوري_ابطال_اسيا #afccl pic.twitter.com/3F27P0G5eB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2022
ووضع بولي الريان في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة عندما تابع تمريرة عرضية وحولها للمرمى من مدى قريب.
🥅⚽️ يوهان بولي يمنح الأسبقية للريان 🇶🇦#دوري_ابطال_اسيا#afccl pic.twitter.com/8ukuSW5zKd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2022
وجعل تشيشيرين النتيجة 2-2 بتسديدة قوية في الدقيقة 67.
🥅⚽️ بانيغا يضاعف النتيجة للشباب السعودي 🇸🇦 #دوري_ابطال_اسيا #afccl pic.twitter.com/0Od30BUaIk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2022
لكن بعدها بـ4 دقائق أعاد بولي التقدم للريان وحسم الفوز والنقاط الثلاث لفريقه.
🥅⚽️ مرة أخرى …يوهان بولي يعطي التقدم للريان 🇶🇦#دوري_ابطال_اسيا #afccl pic.twitter.com/n1PuDbpK52
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2022
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم الجمعة الهلال السعودي حامل اللقب مع الشارقة الإماراتي على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض أيضا.
وتقام الجولة الثانية من مباريات المجموعة الاثنين المقبل، حيث يلتقي الريان مع الهلال، والشارقة مع الاستقلال.
فوز الشباب السعودي على مومباي
وفي المجموعة الثانية بأبطال آسيا، فاز الشباب السعودي على مومباي الهندي 3-صفر بالجولة الأولى.
🥅⚽️ بانيغا يمنح الشباب السعودي 🇸🇦 هدف السبق من علامة الجزاء#دوري_ابطال_اسيا #afccl pic.twitter.com/St48SgwsX8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2022
وتقدم الشباب عن طريق الأرجنتيني إيفر بانيغا من ضربة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 68.
🥅⚽️ بانيغا يضاعف النتيجة للشباب السعودي 🇸🇦 #دوري_ابطال_اسيا #afccl pic.twitter.com/0Od30BUaIk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2022
وفي الدقيقة 77، أضاف تركي العمار الهدف الثالث للفريق السعودي.
🥅⚽️تركي العمار يسجل الهدف الثالث بعد هجمة متقنة#دوري_ابطال_اسيا #afccl pic.twitter.com/VLEzhQzXuy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2022
السد بـ9 لاعبين يتعادل مع ناساف
واقتنص السد (بطل قطر) -الذي أنهى المباراة بـ9 لاعبين- التعادل 1-1 مع ناساف الأوزبكي بالجولة الأولى للمجموعة الخامسة في دور المجموعات.
وحصل المدافع عبد الكريم حسن على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 64 لحق به زميله بيدرو الذي سجل هدف ناساف بالخطأ في مرماه.
وكان بيدرو سجل هدف التقدم لناساف في الدقيقة 31 بضربة رأس بالخطأ في مرماه إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.
🥅⚽️ناساف كارشي يفتتح النتيجة أمام السد#دوري_ابطال_اسيا #afccl pic.twitter.com/8Ohb5qdPZk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2022
وأدرك المدافع خوخي بوعلام التعادل للسد بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها الإسباني سانتي كازورلا.
🥅⚽️ السد 🇶🇦 يعادل الكفة عن طريق بوعلام#دوري_ابطال_اسيا#afccl pic.twitter.com/X8DhhG6yrZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2022
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم الوحدات الأردني مع الفيصلي السعودي على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية.
وتقام الجولة الثانية من مباريات المجموعة الاثنين المقبل، حيث يلتقي الفيصلي مع السد، وناساف مع الوحدات.
ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني.
ويتأهل 8 أندية من الغرب إلى ثمن النهائي مع 8 أندية أخرى من 5 مجموعات في منطقة الشرق.