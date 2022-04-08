لم تغب الإثارة عن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي أقيمت في السعودية اليوم الجمعة، إذ شهدت فوز الريان القطري على الاستقلال من طاجيكستان 3-2، والشباب السعودي على مومباي الهندي 3-صفر، في حين تعادل السد القطري 1-1 مع ناساف الأوزبكي.

وحقق الريان فوزا صعبا على الاستقلال 3-2 ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات في الرياض اليوم الجمعة.

وأحرز يوهان بولي القادم من ساحل العاج هدفين، وأضاف الجزائري ياسين براهيمي الهدف الثالث للريان، بينما سجل شهروم سليمانوف ونيكيتا تشيشيرين هدفي الاستقلال في الدقيقتين 4 و67.

وافتتح الاستقلال التسجيل بعد 4 دقائق من البداية بتسديدة قوية من سليمانوف من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك فهد بكر حارس الريان.

لكن جاء الرد سريعا من القائد براهيمي بعد نحو 4 دقائق، ليدرك التعادل للريان عبر ركلة حرة من زاوية صعبة.

ووضع بولي الريان في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة عندما تابع تمريرة عرضية وحولها للمرمى من مدى قريب.

وجعل تشيشيرين النتيجة 2-2 بتسديدة قوية في الدقيقة 67.

لكن بعدها بـ4 دقائق أعاد بولي التقدم للريان وحسم الفوز والنقاط الثلاث لفريقه.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم الجمعة الهلال السعودي حامل اللقب مع الشارقة الإماراتي على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض أيضا.

وتقام الجولة الثانية من مباريات المجموعة الاثنين المقبل، حيث يلتقي الريان مع الهلال، والشارقة مع الاستقلال.

فوز الشباب السعودي على مومباي

وفي المجموعة الثانية بأبطال آسيا، فاز الشباب السعودي على مومباي الهندي 3-صفر بالجولة الأولى.

🥅⚽️ بانيغا يمنح الشباب السعودي 🇸🇦 هدف السبق من علامة الجزاء#دوري_ابطال_اسيا #afccl pic.twitter.com/St48SgwsX8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2022

وتقدم الشباب عن طريق الأرجنتيني إيفر بانيغا من ضربة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 77، أضاف تركي العمار الهدف الثالث للفريق السعودي.

السد بـ9 لاعبين يتعادل مع ناساف

واقتنص السد (بطل قطر) -الذي أنهى المباراة بـ9 لاعبين- التعادل 1-1 مع ناساف الأوزبكي بالجولة الأولى للمجموعة الخامسة في دور المجموعات.

وحصل المدافع عبد الكريم حسن على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 64 لحق به زميله بيدرو الذي سجل هدف ناساف بالخطأ في مرماه.

وكان بيدرو سجل هدف التقدم لناساف في الدقيقة 31 بضربة رأس بالخطأ في مرماه إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأدرك المدافع خوخي بوعلام التعادل للسد بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها الإسباني سانتي كازورلا.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم الوحدات الأردني مع الفيصلي السعودي على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية.

وتقام الجولة الثانية من مباريات المجموعة الاثنين المقبل، حيث يلتقي الفيصلي مع السد، وناساف مع الوحدات.

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني.

ويتأهل 8 أندية من الغرب إلى ثمن النهائي مع 8 أندية أخرى من 5 مجموعات في منطقة الشرق.