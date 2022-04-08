لم يكن مدرب برشلونة تشافي هرنانديز سعيدا بحالة ملعب أينتراخت فرانكفورت، وقال إن فريقه عانى لتقديم أفضل ما لديه بسبب حالة العشب، في التعادل 1-1 مع مضيفه بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم أنزاغر كناوف لفريق أينتراخت في الشوط الأول، قبل أن يدرك فيران توريس التعادل لبرشلونة بعد الاستراحة، وأكمل صاحب الأرض المباراة بـ10 لاعبين.

وأبلغ تشافي الصحفيين بعد المباراة "أينتراخت قوي من الناحية البدنية وخطير في الهجمات المرتدة وأتيحت له الفرص، لكنه أخفق في استغلالها. الملعب كان سيئا ومن الصعب اللعب عليه. العشب لم يكن في أفضل حالاته، وهذا ما جعل الأمور صعبة بالنسبة لنا".

وأضاف "أعتقد أن الملعب سيكون أفضل في مباراة الإياب. لم نمرر الكرة بشكل جيد، وهذه حقيقة أخرى كلفتنا الكثير. كان يجب لمس الكرة أكثر، وهو ما تسبب في بطء تمريراتنا. الأمور ستكون مختلفة في كامب نو".

وربما يغيب جيرار بيكيه عن برشلونة في مباراة الإياب في الأسبوع المقبل، بعد خروج المدافع المخضرم في الدقيقة 22 للإصابة.

وقال برشلونة في بيان إن بيكيه "سيخضع لمزيد من الفحوصات لمعرفة حجم الإصابة، لكنها تبدو مشكلة في عضلات الفخذ".