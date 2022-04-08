حافظ برشلونة الإسباني على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ 14 على التوالي، وانتزع التعادل 1-1 من مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت أمس في البطولة عن تعادل لايبزغ الألماني 1-1 مع ضيفه أتلانتا الإيطالي، في حين تغلب سبورتينغ براغا البرتغالي 1-صفر على ضيفه رينجرز الأسكتلندي.

وفي مدينة فرانكفورت، بادر آينتراخت بالتسجيل عن طريق أنسجار كناوف في الدقيقة 48 بتسديدة رائعة.

لكن فيران توريس سجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 66 بعد سلسلة من التمريرات القصيرة التي كان يتميز بها الفريق قبل كبوته الأخيرة.

واضطر فرانكفورت للعب بـ 10 لاعبين بدءا من الدقيقة 77، عقب تلقي البرازيلي توتا البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

وبهذا التعادل، حافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ 14 على التوالي، حيث ترجع آخر هزيمة تعرض لها إلى 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما خسر 2-3 أمام أتلتيك بلباو في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

بتلك النتيجة، أصبح يتعين على كلا الفريقين الفوز في مباراة العودة التي ستقام على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني، الخميس القادم، من أجل التأهل لنصف النهائي.

النيران الصديقة تنقذ لايبزغ

وأنقذت النيران الصديقة لايبزغ الألماني من الخسارة أمام ضيفه أتلانتا الإيطالي، لتقوده للتعادل معه 1-1، في وقت سابق الخميس.

وبادر أتلانتا بالتسجيل عن طريق لويس مورييل في الدقيقة 17، قبل أن يهدر أندريه سيلفا ركلة جزاء للايبزغ في الدقيقة 57.

وسرعان ما تمكن لايبزغ من تعويض ركلة الجزاء المهدرة، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة التالية عن طريق ديفيد زاباكوستا، لاعب أتلانتا، الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.