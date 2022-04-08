اليويفا يخصص 260 مليون دولار للأندية ويتهم مشجعي أتلتيكو مدريد بالعنصرية والشغب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -اليوم الجمعة- أنه خصص 240 مليون يورو (260 مليون دولار) لدفع أموال للأندية، مقابل السماح للاعبيها بخوض منافسات المنتخبات الوطنية في الفترة بين 2020-2024 ضمن برنامج المزايا.

ويعتمد هذا البرنامج على الإيرادات من آخر نسخة لبطولة أوروبا، حيث يتم توزيع أموال على الأندية التي تساهم في نجاح كل مسابقات المنتخبات الوطنية في قارة أوروبا.

وقال اليويفا إنه بعد بطولة أوروبا 2020، تم توزيع 200 مليون يورو على 697 ناديا من جميع الاتحادات الـ55 الأعضاء.

وتمت الموافقة على المبلغ المخصص للدورة الجديدة في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم الخميس.

وأضاف اليويفا أنه سيتم منح 100 مليون يورو للأندية لسماحها للاعبين بالمشاركة في دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 و2022-2023، بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا 2024.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "يمثل هذا زيادة قدرها 30 مليون يورو عن بطولة أوروبا 2020، وسيضمن مزيدا من التضامن مع عدد كبير جدا من الأندية الأوروبية".

وأضاف أن "المبلغ المضمون للسماح للاعبين بخوض نهائيات بطولة أوروبا 2024 سيرتفع أيضا، من 130 مليون يورو إلى 140 مليون يورو".

وستقام بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.

اليويفا يتهم مشجعي أتلتيكو بالعنصرية والشغب

ومن ناحية أخرى، اتهم اليويفا مشجعي بطل إسبانيا أتلتيكو مدريد بالسلوك العنصري والشغب، خلال مباراة فريقهم في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي هذا الأسبوع، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي صاحب الأرض.

وقال اليويفا إنه فتح تحقيقا في هذه الأحداث التي وقعت في ملعب الاتحاد بمانشستر.

ولم يتطرق اليويفا إلى تفاصيل المخالفات، لكنه أشار إلى أن لجنة التحكم والقيم والانضباط التابعة له ستبت في القضية في الموعد المناسب.

وانتهت المباراة بهزيمة أتلتيكو 1-صفر في ملعب سيتي، بفضل هدف الفوز الذي أحرزه كيفن دي بروين في الشوط الثاني.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين الأربعاء المقبل.