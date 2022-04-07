هل يصبح ليفاندوفسكي مهاجم البرسا الجديد؟

يبتعد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند رويدا رويدا عن "الكامب نو"، ولهذا بدأت إدارة برشلونة البحث بشكل حثيث عن مهاجم من الطراز الأول لضمه الصيف المقبل.

ويبدو أن إدارة البرسا تكثف جهودها لضم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ، وهي متفائلة في إتمام الصفقة الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا ينتظر بثقة قرارا إيجابيا من ليفاندوفسكي.

وكان المهاجم البولندي قدّم أداء رائعا في الموسمين الماضيين، محطما الرقم القياسي للأهداف المسجل باسم غيرد مولر في البوندسليغا، ولكن مع بقاء عام واحد فقط على عقده مع بايرن ميونخ انتشرت التكهنات بشأن مستقبله.

وأفادت صحيفة "سبورت" بأن وكلاء اللاعب البولندي عقدوا اجتماعين "إيجابيين" مع إدارة نادي برشلونة الذي يعاني بعد رحيل عدد من النجوم -وأبرزهم ليونيل ميسي- في بداية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكلاء اللاعب انتظروا عرضا من باريس سان جرمان، لكن النادي الفرنسي لم يبد اهتماما بانتقال اللاعب إليه، خاصة أنه متخم بالنجوم.

ورغم رغبة بايرن ميونخ الملحة في تجديد عقد اللاعب، فإن ليفاندوفسكي يميل إلى الانضمام للبرسا، ويعتقد أنه أعطى كل ما لديه في ألمانيا ولعب لعملاقي البوندسليغا (دورتموند وبايرن)، لكن ما سيحسم الأمر على ما يبدو هو مدة العقد والراتب، حسب الصحيفة.

ويرغب ليفاندوفسكي في عقد طويل يمتد 3 مواسم على الأقل، مما قد يمثل مشكلة لبرشلونة لأن اللاعب يبلغ من العمر 33 عاما، فضلا عن الأزمة المالية بالنادي الكتالوني.