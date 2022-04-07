شاهد- كابوس حراس المرمى.. لا تفكر بارتكاب الخطأ أمام بنزيمة لأن العقاب آت

لا يغفر النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد أي خطأ يرتكبه حراس مرمى الفرق المنافسة لأنه يعاقبهم مباشرة بهز شباكهم.

فبعد انطلاق الشوط الثاني من مواجهة تشلسي وريال مدريد أمس الأربعاء وكانت النتيجة تفوق الريال 2-1 على "البلوز" وصلت الكرة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي الذي أخطأ بالتمرير إلى زميله الألماني أنطونيو رودريغر، فاستغل بنزيمة -الذي سجل ثلاثية الملكي- الخطأ وسجل الهدف الثالث "للميرينغي".

وفي إياب ثمن نهائي دوري الأبطال حاول الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان مراوغة بنزيمة، لكن الأخير ضغط عليه ومرر الحارس الإيطالي الكرة بالخطأ، قبل أن تصل الكرة إلى بنزيمة نفسه ويسجل أول أهداف فريقه، والذي فتح الباب أمام الفوز 3-1 على الفريق الباريسي، وكانت الأهداف الثلاثة بتوقيع الدولي الفرنسي.

وفي نهائي المسابقة القارية الأم بنسخة 2018 أخطأ الألماني لوريس كاريوس الحارس السابق لليفربول، واستغل بنزيمة وقتها الخطأ وسجل الهدف الثاني للريال في المواجهة التي انتهت بفوز الملكي 3-1 والتتويج بلقبه الـ13 في المسابقة القارية الأم.

وفي نصف نهائي نسخة 2018 ارتكب الألماني زفن أولرايش حارس بايرن ميونخ خطأ أمام بنزيمة الذي سجل منه هدف التقدم للريال 2-1، ورغم نجاح البايرن في تعديل النتيجة فإن الأخير خرج من البطولة 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن بنزيمة بات أول لاعب فرنسي يسجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات إلى النهائي.

ويحتل أيضا المركز الثالث في قائمة تسجيل الثلاثيات "هاتريك" في دوري الأبطال:

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو (8 ثلاثيات)

روبرت ليفاندوفسكي (5)

كريم بنزيمة (4)

إضافة إلى أن الدولي الفرنسي يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة القارية بتسجيله 82 هدفا.