حققوا كل شيء في عالم كرة القدم.. نجوم أخفقوا في الفوز بدوري أبطال أوروبا

توصف بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بأنها المسابقة القارية الأم، ويسعى كل نجوم كرة القدم إلى التتويج باللقب ورفع كأس "ذات الأذنين" كل موسم.

ونرى نجوما -مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو (فاز باللقب 5 مرات) والأرجنتيني ليونيل ميسي (فاز باللقب 4 مرات)- يأملون في كل بداية موسم أن يتوجوه بالظفر بالكأس المرموقة.

غير أن هناك نجوما تمتلئ خزائنهم بكل الألقاب الجماعية والجوائز الفردية مع الفرق التي لعبوا لها ومنتخبات بلدانهم، عدا الكأس القارية.

ومن بين هؤلاء النجوم من فازوا بكأس العالم ولكنهم انحنوا أمام اللقب الأغلى في العالم على مستوى الأندية: