اليويفا يستبدل قواعد استدامة جديدة للأندية بنظام اللعب المالي النظيف

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس إن اللجنة التنفيذية وافقت على "قواعد استدامة" جديدة ستحل محل نظام اللعب المالي النظيف السابق.

وستحد قاعدة "تكلفة الفريق" الجديدة من الإنفاق على رواتب اللاعبين والانتقالات وعمولة الوكلاء لتصل إلى 70% من دخل النادي، لكن بلوغ هذه النسبة سيحدث بعد تغيير تدريجي لمدة 3 سنوات.

وقال تشيفرين في اجتماع اللجنة التنفيذية في نيون "بدأت القواعد المالية الأولى لليويفا عام 2010، ونفذت غرضها الأساسي. ساعدت في إنقاذ الموارد المالية لكرة القدم الأوروبية من حافة الهاوية وأحدثت ثورة في كيفية إدارة الأندية".

وأضاف "مع ذلك، فإن تطور صناعة كرة القدم جنبا إلى جنب مع الآثار المالية لجائحة كوفيد-19 أظهر الحاجة إلى إصلاح شامل وقواعد جديدة للاستدامة المالية".

وأكد اليويفا أن الخسائر المقبولة ستتضاعف من 30 مليون يورو (32.74 مليون دولار) على مدى 3 سنوات إلى 60 مليون يورو خلال نفس الفترة.

وستطبق القواعد الجديدة بداية من يونيو/حزيران المقبل، مع تنفيذ تدريجي على مدى 3 سنوات للسماح للأندية بفترة للتأقلم.

ولم تكن قضية عضوية روسيا في اليويفا على جدول أعمال الاجتماع، لكن تشيفرين قال إنها قيد الدراسة عقب غزو أوكرانيا.

وقال المسؤول السلوفيني "توجد اعتبارات بشأن الكثير من الأشياء هذه الأيام. يتغير الوضع يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة".

وأبدت روسيا اهتمامها باستضافة بطولة أوروبا 2028 أو 2032، لكن تشيفرين رفض مناقشة هذا الاقتراح.

وقال رئيس اليويفا "لن أعلق على أي عروض سواء عرض بريطانيا أو أي عروض أخرى، لكننا نناقش ذلك وسيكون لديكم إجابة في القريب العاجل".

وأعلنت بريطانيا وأيرلندا اهتمامها باستضافة بطولة 2028، بالإضافة إلى تركيا وروسيا.

وقالت إيطاليا وتركيا وروسيا إنها تعتزم الترشح لاستضافة بطولة 2032.

وقال تشيفرين إن المناقشات بشأن نظام التأهل بالشكل الجديد من دوري أبطال أوروبا -الذي سيبدأ موسم 2024-2025- لا تزال مستمرة، وكان من المقرر اتخاذ قرار نهائي الشهر المقبل.

وكان اليويفا معارضا بشدة خطة الاتحاد الدولي (فيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين، وأعرب تشيفرين عن سعادته بسحب الفيفا للفكرة خلال جمعيته العمومية بالدوحة الأسبوع الماضي.