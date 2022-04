الفيفا ينفي زيادة زمن المباريات في كأس العالم بقطر

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) أمس الأربعاء تقارير إعلامية نشرتها الصحافة الإيطالية عن زيادة مدة مباريات كأس العالم 2022 المقرر في قطر لتكون 100 دقيقة بدلا من 90.

وقال المكتب الإعلامي للفيفا في تغريدة عبر تويتر "بعد انتشار بعض التقارير والشائعات اليوم (الأربعاء)، يود الفيفا توضيح أنه لن تكون هناك تغييرات على القواعد المتعلقة بزمن مباريات كرة القدم لكأس العالم في قطر أو أي مسابقة أخرى".

FIFA Statement

Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™️ or any other competition.

— FIFA Media (@fifamedia) April 6, 2022