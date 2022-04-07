الفيفا ينفي زيادة زمن المباريات في كأس العالم بقطر

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) أمس الأربعاء تقارير إعلامية نشرتها الصحافة الإيطالية عن زيادة مدة مباريات كأس العالم 2022 المقرر في قطر لتكون 100 دقيقة بدلا من 90.

وقال المكتب الإعلامي للفيفا في تغريدة عبر تويتر "بعد انتشار بعض التقارير والشائعات اليوم (الأربعاء)، يود الفيفا توضيح أنه لن تكون هناك تغييرات على القواعد المتعلقة بزمن مباريات كرة القدم لكأس العالم في قطر أو أي مسابقة أخرى".

FIFA Statement Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™️ or any other competition. — FIFA Media (@fifamedia) April 6, 2022

وكانت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" (Corriere dello Sport) الإيطالية قد ذكرت أن الفيفا يدرس إمكانية تمديد وقت المباريات خلال كأس العالم 2022 في قطر إلى 100 دقيقة بدلا من 90.

وأضافت الصحيفة أن الإجراءات الجديدة ستشمل منح الحكام مزيدًا من الصلاحيات لفرض وقت أطول للتوقف، الذي يقتصر في الوقت الحالي بشكل أساسي على الإصابات والتأكد من الحالات التحكيمية أثناء اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR).