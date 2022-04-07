كرة قدم

الفيفا ينفي زيادة زمن المباريات في كأس العالم بقطر

72nd FIFA World Cup Qatar 2022 Final Draw - Previews DOHA, QATAR - MARCH 31: In this photo illustration an official FIFA World Cup Qatar 2022 ball sits on display in front of the skyline of Doha ahead of the FIFA World Cup Qatar 2022 draw on March 31, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by David Ramos/Getty Images)
الكرة الرسمية لكأس العالم في قطر (غيتي)
6/4/2022-|آخر تحديث: 7/4/202202:29 AM (مكة المكرمة)

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) أمس الأربعاء تقارير إعلامية نشرتها الصحافة الإيطالية عن زيادة مدة مباريات كأس العالم 2022 المقرر في قطر لتكون 100 دقيقة بدلا من 90.

وقال المكتب الإعلامي للفيفا في تغريدة عبر تويتر "بعد انتشار بعض التقارير والشائعات اليوم (الأربعاء)، يود الفيفا توضيح أنه لن تكون هناك تغييرات على القواعد المتعلقة بزمن مباريات كرة القدم لكأس العالم في قطر أو أي مسابقة أخرى".

وكانت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" (Corriere dello Sport) الإيطالية قد ذكرت أن الفيفا يدرس إمكانية تمديد وقت المباريات خلال كأس العالم 2022 في قطر إلى 100 دقيقة بدلا من 90.

وأضافت الصحيفة أن الإجراءات الجديدة ستشمل منح الحكام مزيدًا من الصلاحيات لفرض وقت أطول للتوقف، الذي يقتصر في الوقت الحالي بشكل أساسي على الإصابات والتأكد من الحالات التحكيمية أثناء اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR).

المصدر : وكالة سند