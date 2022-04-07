توقفت مباراة إيفرتون وبيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء لمنح لاعب خط وسط إيفرتون عبد الله دوكوري الفرصة للإفطار، إذ حرص اللاعب المالي على الصيام رغم خوض مباراة رسمية.

ووثق مقطع فيديو لحظة توقف المباراة في الشوط الأول لبضع لحظات ليتسنى للاعب، الذي مثل المنتخبات الفرنسية في مراحل الناشئين، كسر صيامه بعدما حان وقت أذان المغرب.

وردد المعلق كلماته تزامنًا مع اللقطة "صومًا مقبولا يا عبد الله، صومًا مقبولا يا دوكوري".

https://www.instagram.com/tv/CcBbJYjFkoC/

وانتهت المباراة المؤجلة من الجولة 19 للدوري الإنجليزي الممتاز بخسارة إيفرتون 3-2 لتزداد معاناته في صراع البقاء بالبريميرليغ.

ويمثل الانتصار دفعة كبيرة لبيرنلي صاحب المركز 18 بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، خلف إيفرتون (17) بنقطة واحدة.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت على منح بعض لحظات راحة في المباريات، حتى يتمكن اللاعبون المسلمون من كسر صيامهم خلال شهر رمضان الحالي.