كرة قدم

أوروبا تستسلم لبنزيمة.. الصحافة العالمية تكيل المديح لهداف ريال مدريد "الأحق بالكرة الذهبية"

بنزيمة يحمل الكرة الذهبية وهي صورة مركبة من سكواكا https://www.squawka.com/en/ballon-dor-2022-favourites-odds-rule-changes-when-is/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twitter_card https://twitter.com/Squawka/status/1511818780871069701
بنزيمة يحمل الكرة الذهبية (سكواكا)
7/4/2022

تصدر النجم الفرنسي كريم بنزيمة حديث الصحافة الرياضية العالمية، بعد قيادة ريال مدريد إلى فوز كبير على تشلسي الإنجليزي في لندن، بتسجيل ثلاثية "هاتريك"، في مواجهة أمس الأربعاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأشاد محللون رياضيون ولاعبون سابقون بمهاجم ريال مدريد، مشيرين إلى أنه اللاعب الأبرز في العالم حاليا للفوز بالكرة الذهبية لهذا الموسم عن جدارة واستحقاق، بسبب ما يقدمه مع الفريق الإسباني في مختلف البطولات.

وتعتبر ثلاثية بنزيمة في عقر دار تشلسي الثانية له على التوالي في دوري الأبطال، بعدما سجل قبل نحو 3 أسابيع ثلاثية في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، ليقود الريال في حينه إلى الدور ربع النهائي.

وتغنت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية بما فعله بنزيمة في مباراة الأمس، حيث قالت: "حتى في سن 34 عاما، يتحسن كريم بنزيمة، ثلاثية الفرنسي هي إتقان شخص ما كان يشحذ مهاراته منذ 15 عامًا حتى الآن، ولكن ما كان مثيرا للإعجاب هو تفانيه وركضه عندما لم تكن الكرة بحوزته".

أما صحيفة ماركا الإسبانية فقالت عن المهاجم الفرنسي بعد تألقه: "أوروبا تستسلم لبنزيمة، إنه الأفضل في العالم".

وفي السياق ذاته، نشرت شبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم على حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة مركبة لبنزيمة وهو يحمل الكرة الذهبية، معلقة عليها بتساؤل وإجابة ضمنية بالقول: "من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، ولماذا هو كريم بنزيمة؟".

بدوره، قال المدافع الإنجليزي السابق والمحلل الرياضي ريو فيرديناند: "يجب أن يكونوا قد نقشوا اسم كريم بنزيمة على الكرة الذهبية".

وأشاد الحساب الرسمي لتشامبيونزليغ على موقع تويتر، بأرقام بنزيمة التي يحققها هذا الموسم. كما تغنى زميله في ريال مدريد لوكا مودريتش به، قائلا في تغريدة على حسابه الشخصي: "يا له من لاعب".

 

المصدر : وكالة سند