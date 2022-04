تصدر النجم الفرنسي كريم بنزيمة حديث الصحافة الرياضية العالمية، بعد قيادة ريال مدريد إلى فوز كبير على تشلسي الإنجليزي في لندن، بتسجيل ثلاثية "هاتريك"، في مواجهة أمس الأربعاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأشاد محللون رياضيون ولاعبون سابقون بمهاجم ريال مدريد، مشيرين إلى أنه اللاعب الأبرز في العالم حاليا للفوز بالكرة الذهبية لهذا الموسم عن جدارة واستحقاق، بسبب ما يقدمه مع الفريق الإسباني في مختلف البطولات.

وتعتبر ثلاثية بنزيمة في عقر دار تشلسي الثانية له على التوالي في دوري الأبطال، بعدما سجل قبل نحو 3 أسابيع ثلاثية في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، ليقود الريال في حينه إلى الدور ربع النهائي.

وتغنت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية بما فعله بنزيمة في مباراة الأمس، حيث قالت: "حتى في سن 34 عاما، يتحسن كريم بنزيمة، ثلاثية الفرنسي هي إتقان شخص ما كان يشحذ مهاراته منذ 15 عامًا حتى الآن، ولكن ما كان مثيرا للإعجاب هو تفانيه وركضه عندما لم تكن الكرة بحوزته".

Even at 34, Karim Benzema is improving.

His hat-trick against #CFC was the mastery of someone who has been honing his skills for 15 years now.

But what was so impressive was his dedication and running when he did not have the ball.

📝 @JackPittBrooke https://t.co/ZT9MeRiKsj

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) April 7, 2022