تصدر النجم الفرنسي كريم بنزيمة حديث الصحافة الرياضية العالمية، بعد قيادة ريال مدريد إلى فوز كبير على تشلسي الإنجليزي في لندن، بتسجيل ثلاثية "هاتريك"، في مواجهة أمس الأربعاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأشاد محللون رياضيون ولاعبون سابقون بمهاجم ريال مدريد، مشيرين إلى أنه اللاعب الأبرز في العالم حاليا للفوز بالكرة الذهبية لهذا الموسم عن جدارة واستحقاق، بسبب ما يقدمه مع الفريق الإسباني في مختلف البطولات.

وتعتبر ثلاثية بنزيمة في عقر دار تشلسي الثانية له على التوالي في دوري الأبطال، بعدما سجل قبل نحو 3 أسابيع ثلاثية في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، ليقود الريال في حينه إلى الدور ربع النهائي.

وتغنت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية بما فعله بنزيمة في مباراة الأمس، حيث قالت: "حتى في سن 34 عاما، يتحسن كريم بنزيمة، ثلاثية الفرنسي هي إتقان شخص ما كان يشحذ مهاراته منذ 15 عامًا حتى الآن، ولكن ما كان مثيرا للإعجاب هو تفانيه وركضه عندما لم تكن الكرة بحوزته".

Even at 34, Karim Benzema is improving. His hat-trick against #CFC was the mastery of someone who has been honing his skills for 15 years now. But what was so impressive was his dedication and running when he did not have the ball. 📝 @JackPittBrooke https://t.co/ZT9MeRiKsj — The Athletic UK (@TheAthleticUK) April 7, 2022

أما صحيفة ماركا الإسبانية فقالت عن المهاجم الفرنسي بعد تألقه: "أوروبا تستسلم لبنزيمة، إنه الأفضل في العالم".

🙌 Europa se rinde a Benzema: "Yo no juego al fútbol para ser el mejor del mundo" 💜 https://t.co/n9KBeTcvDs — MARCA (@marca) April 7, 2022

وفي السياق ذاته، نشرت شبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم على حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة مركبة لبنزيمة وهو يحمل الكرة الذهبية، معلقة عليها بتساؤل وإجابة ضمنية بالقول: "من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، ولماذا هو كريم بنزيمة؟".

Who is going to win the 2022 Ballon d'Or and why is it Karim Benzema? 😅 — Squawka (@Squawka) April 6, 2022

بدوره، قال المدافع الإنجليزي السابق والمحلل الرياضي ريو فيرديناند: "يجب أن يكونوا قد نقشوا اسم كريم بنزيمة على الكرة الذهبية".

Rio Ferdinand knows 👀🏆 pic.twitter.com/BEASPj3rmd — ESPN FC (@ESPNFC) April 6, 2022

وأشاد الحساب الرسمي لتشامبيونزليغ على موقع تويتر، بأرقام بنزيمة التي يحققها هذا الموسم. كما تغنى زميله في ريال مدريد لوكا مودريتش به، قائلا في تغريدة على حسابه الشخصي: "يا له من لاعب".

Another landmark for Karim Benzema ⚽️⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/kECGuuRYsX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 6, 2022

🇫🇷 34-year-old forward Karim Benzema has scored 37 goals in 36 appearances in all competitions this season 🤯#UCL pic.twitter.com/bY5ZJzjlZs — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 6, 2022