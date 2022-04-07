أنشيلوتي: بنزيمة أهم لاعب في ريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إن مهاجمه كريم بنزيمة يتحسن مع تقدم العمر بعد أن أحرز اللاعب البالغ عمره 34 عاما ثلاثية في مرمى تشلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

لكرة القدم أمس الأربعاء.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين ردا على سؤال عن أداء بنزيمة أمام بطل أوروبا "يصبح أفضل كلما تقدم في العمر.. (بنزيمة) يُظهر المزيد والمزيد من القيادة، وهو أكثر أهمية بالنسبة لهذا الفريق".

وهز بنزيمة الشباك بضربتي رأس رائعتين في الدقيقتين 21 و24، قبل أن يستغل خطأ الحارس إدوار مندي ليكمل الثلاثية في بداية الشوط الثاني.

وأوضح أنشيلوتي أن "بنزيمة متكامل حقا، ليس فقط كمهاجم بل كلاعب. بنزيمة يسجل الكثير من الأهداف وهذا أمر مهم لكنه يساعد الفريق كثيرا في الاستحواذ على الكرة. نحن سعداء ومحظوظون بوجوده".

وأضاف المدرب الإيطالي -الذي قاد تشلسي إلى ثنائية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2009-2010- أن أداء فريقه كان "مذهلا" لكنه شدد على أن المواجهة لم تنته بعد.

وتابع "ما زلت أعتقد أن مباراة الإياب ستكون صعبة، لذا يجب أن نحافظ على تركيزنا".