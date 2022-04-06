كرة قدم

وليامز نجم الرياضة النيوزيلندي ينشر محطات صيامه في رمضان

سوني بيل ويليامز
سوني بيل وليامز يحرص على أداء شعائر الإسلام ومنها الحج والعمرة (مواقع التواصل)
6/4/2022

شارك سوني بيل وليامز نجم الرياضة النيوزيلندي، مع متابعيه على حسابه في تويتر، تجربته وعائلته في صيام شهر رمضان، للعام الـ 13 على التوالي منذ إعلانه إسلامه عام 2009.

ونشر وليامز في الأول من أبريل/نيسان مقطعًا مصورًا له يهنئ متابعيه بحلول شهر رمضان، ويتمنى لهم الأمن والصحة والسلام.

كما شارك في تغريدة ثاني أيام رمضان سعادته بحضور الكثير لصلاة الفجر، حيث قال "الحمد لله على رؤية الكثير في مسجد الفجر اليوم، رمضان هو وقت مميز".

وعبّر -في تغريدة أخرى- عن بهجة رمضان بالنسبة له قائلًا "الحمد لله على شهر رمضان، فوائد هذا الشهر المبارك لا حصر لها، أقوم حاليًا بواجبي اليومي كأب، ورغم أن معدتي فارغة، فإن قلبي ممتلئ. الحمد لله على كل ما منحني الله، خاصة هؤلاء الصغار الذين يجلبون لي الكثير من السعادة".

وشارك وليامز أيضًا صورة لسحوره، وأخرى لتأديته صلاة التراويح مع زوجته وابنتيه.

ويتفاعل العيد من متابعي وليامز مع تغريداته وصوره بخصوص شهر رمضان، ويبدون تقبّلهم ومحبتهم لما ينشره فيما يتعلق بالإسلام ورمضان وعائلته.

ووليامز ملاكم نيوزيلندي للوزن الثقيل ولاعب رغبي سابق، وهو واحد من 21 لاعباً فقط فازوا بكأس العالم للرغبي مرتين.

 

المصدر : وكالة سند