شارك سوني بيل وليامز نجم الرياضة النيوزيلندي، مع متابعيه على حسابه في تويتر، تجربته وعائلته في صيام شهر رمضان، للعام الـ 13 على التوالي منذ إعلانه إسلامه عام 2009.

ونشر وليامز في الأول من أبريل/نيسان مقطعًا مصورًا له يهنئ متابعيه بحلول شهر رمضان، ويتمنى لهم الأمن والصحة والسلام.

كما شارك في تغريدة ثاني أيام رمضان سعادته بحضور الكثير لصلاة الفجر، حيث قال "الحمد لله على رؤية الكثير في مسجد الفجر اليوم، رمضان هو وقت مميز".

Ramadan Kareem my brothers & sisters. 🤲🏾❤️ In Shaa Allah this beautiful month is fruitful for all. pic.twitter.com/Zr1J5k5e42 — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) April 1, 2022

وعبّر -في تغريدة أخرى- عن بهجة رمضان بالنسبة له قائلًا "الحمد لله على شهر رمضان، فوائد هذا الشهر المبارك لا حصر لها، أقوم حاليًا بواجبي اليومي كأب، ورغم أن معدتي فارغة، فإن قلبي ممتلئ. الحمد لله على كل ما منحني الله، خاصة هؤلاء الصغار الذين يجلبون لي الكثير من السعادة".

Alhumdulliah, to see so many at the musjid for fajr today, Ramadan is such a special time ❤️🤲🏾 in sha Allah everyone brushed their teeth after suhoor today 😂❤️ — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) April 2, 2022

وشارك وليامز أيضًا صورة لسحوره، وأخرى لتأديته صلاة التراويح مع زوجته وابنتيه.

ويتفاعل العيد من متابعي وليامز مع تغريداته وصوره بخصوص شهر رمضان، ويبدون تقبّلهم ومحبتهم لما ينشره فيما يتعلق بالإسلام ورمضان وعائلته.

ووليامز ملاكم نيوزيلندي للوزن الثقيل ولاعب رغبي سابق، وهو واحد من 21 لاعباً فقط فازوا بكأس العالم للرغبي مرتين.

Taraweeh with my girls. ❤️🤲🏾 pic.twitter.com/1Wq3bHV7dM — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) April 6, 2022

Taraweeh with my girls. ❤️🤲🏾 pic.twitter.com/1Wq3bHV7dM — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) April 6, 2022

Allahumma Barik🤲🏽 A family like this one day inshallah. https://t.co/6xof5syWwt — Abdullah (@abdullxhkhan) April 6, 2022

Soon, i wish my future family be like this. ❤️ https://t.co/qaZ2gATzuh — Mat Loh Pok Ite Seng🔰 (@madmusaz) April 6, 2022