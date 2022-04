شارك سوني بيل وليامز نجم الرياضة النيوزيلندي، مع متابعيه على حسابه في تويتر، تجربته وعائلته في صيام شهر رمضان، للعام الـ 13 على التوالي منذ إعلانه إسلامه عام 2009.

ونشر وليامز في الأول من أبريل/نيسان مقطعًا مصورًا له يهنئ متابعيه بحلول شهر رمضان، ويتمنى لهم الأمن والصحة والسلام.

كما شارك في تغريدة ثاني أيام رمضان سعادته بحضور الكثير لصلاة الفجر، حيث قال "الحمد لله على رؤية الكثير في مسجد الفجر اليوم، رمضان هو وقت مميز".

Ramadan Kareem my brothers & sisters. 🤲🏾❤️ In Shaa Allah this beautiful month is fruitful for all. pic.twitter.com/Zr1J5k5e42

وعبّر -في تغريدة أخرى- عن بهجة رمضان بالنسبة له قائلًا "الحمد لله على شهر رمضان، فوائد هذا الشهر المبارك لا حصر لها، أقوم حاليًا بواجبي اليومي كأب، ورغم أن معدتي فارغة، فإن قلبي ممتلئ. الحمد لله على كل ما منحني الله، خاصة هؤلاء الصغار الذين يجلبون لي الكثير من السعادة".

Alhumdulliah, to see so many at the musjid for fajr today, Ramadan is such a special time ❤️🤲🏾

in sha Allah everyone brushed their teeth after suhoor today 😂❤️

