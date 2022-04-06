كرة قدم

ما حقيقة انتقال مسعود أوزيل إلى الدوري السعودي؟

Fenerbahce v Ittifak Holding Konyaspor - Turkish Super Lig
مسعود أوزيل يسدد على مرمى قونيا سبور في آخر مباراة خاضها مع فنربخشة (الأناضول)
6/4/2022

ذكرت تقارير صحفية تركية أن إدارة فريق النصر السعودي تعد عرضا للتعاقد مع نجم فريق فنربخشة التركي مسعود أوزيل، في صفقة بقيمة 5.2 ملايين يورو سنويا.

وكشفت مجلة "بوستا" واسعة الانتشار في تركيا عن أن استبعاد أوزيل من تشكيلة فريقه التركي بسبب سوء الانضباط قد يكون حافزا للاعب وإدارة فريق النصر السعودي لعقد صفقة بشأن انتقاله.

https://www.posta.com.tr/spor/futbol/al-nassr-mesut-ozil-icin-pusuda-2507968/1

ونفى إركوت سوجوت وكيل اللاعب -في تصريح لإذاعة محلية- نية أوزيل للانتقال إلى نادي النصر السعودي في الوقت الحالي.

وقال سوجوت "لدينا عقد لمدة عامين (مع فنربخشة)، ومسعود يريد البقاء والاستفادة. لن يذهب إلى أي مكان".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من أوزيل وإدارة نادي النصر السعودي بشأن التقارير الإعلامية عن صفقة انتقاله إلى الدوري السعودي.

https://www.posta.com.tr/spor/futbol/al-nassr-mesut-ozil-icin-pusuda-2507968/1A

وكان نادي فنربخشة التركي أعلن قبل أسبوعين استبعاد أوزيل -صانع ألعاب منتخب ألمانيا وريال مدريد وأرسنال سابقا- من قائمة الفريق الأول بشكل فوري.

ولم يوضح فنربخشة السبب وراء قرار استبعاد أوزيل، والأمر نفسه تم تطبيقه على لاعب خط الوسط التركي أوزان توفان.

وادعت تقارير في تركيا أن القرار جاء بعد خلاف نشب بين اللاعبَين والمدرب إسماعيل قرطال، وأن اللاعبين لن يتدربا مع الفريق الأول.

المصدر : وكالة سند