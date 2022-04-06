ما حقيقة انتقال مسعود أوزيل إلى الدوري السعودي؟

ذكرت تقارير صحفية تركية أن إدارة فريق النصر السعودي تعد عرضا للتعاقد مع نجم فريق فنربخشة التركي مسعود أوزيل، في صفقة بقيمة 5.2 ملايين يورو سنويا.

وكشفت مجلة "بوستا" واسعة الانتشار في تركيا عن أن استبعاد أوزيل من تشكيلة فريقه التركي بسبب سوء الانضباط قد يكون حافزا للاعب وإدارة فريق النصر السعودي لعقد صفقة بشأن انتقاله.

https://www.posta.com.tr/spor/futbol/al-nassr-mesut-ozil-icin-pusuda-2507968/1

ونفى إركوت سوجوت وكيل اللاعب -في تصريح لإذاعة محلية- نية أوزيل للانتقال إلى نادي النصر السعودي في الوقت الحالي.

وقال سوجوت "لدينا عقد لمدة عامين (مع فنربخشة)، ومسعود يريد البقاء والاستفادة. لن يذهب إلى أي مكان".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من أوزيل وإدارة نادي النصر السعودي بشأن التقارير الإعلامية عن صفقة انتقاله إلى الدوري السعودي.

https://www.posta.com.tr/spor/futbol/al-nassr-mesut-ozil-icin-pusuda-2507968/1A

وكان نادي فنربخشة التركي أعلن قبل أسبوعين استبعاد أوزيل -صانع ألعاب منتخب ألمانيا وريال مدريد وأرسنال سابقا- من قائمة الفريق الأول بشكل فوري.

ولم يوضح فنربخشة السبب وراء قرار استبعاد أوزيل، والأمر نفسه تم تطبيقه على لاعب خط الوسط التركي أوزان توفان.

وادعت تقارير في تركيا أن القرار جاء بعد خلاف نشب بين اللاعبَين والمدرب إسماعيل قرطال، وأن اللاعبين لن يتدربا مع الفريق الأول.

اول ماطلعت اخبار ان مسعود اوزيل بينهي علاقته مع فنربخشه تأكدت انه راح يجي المنطقة الخليجية !! والان قريت انه قريب من النصر !!

لوصارت بتكون اعظم صفقة للنصر في لاعب وسط !! اوزيل اعظم صانع لعب شافته عيني

اكثر لاعب صنع اهداف في العالم في اخر 10 سنين — ••• (@fayez718) April 5, 2022

🔥🇸🇦🚨 يتم تداول أخبار إنتقال "مسعود أوزيل" مطلع الموسم القادم إلى نادي النصر 🔵🟡. ❗إلى الآن لا يوجد مصدر تركي موثوق تحدث عن هذا الإحتمال. ويعتقد هنا في تركيا أن وجهة "أوزيل" ستكون 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 أو 🇺🇸.#مسعود_أوزيل #النصر pic.twitter.com/Pqq5uWBHAx — أخبار الكرة التركية (@TurkfootArb) April 5, 2022

انباء ان مسعود اوزيل سينتقل الي النصر السعودي بدايه من الموسم المقبل … الله اعلم لكن هناك انباء قويه ان اوزيل سينتقل الي النصر السعودي — Hisham rashad / هشام رشاد (@hishamrashad40) April 5, 2022