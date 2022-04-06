غوارديولا متخوف من إياب ربع نهائي دوري الأبطال في معقل أتلتيكو مدريد

طالب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبيه بالسيطرة على مشاعرهم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أتلتيكو مدريد الأسبوع المقبل.

ومنح هدف كيفن دي بروين الفوز بهدف نظيف للسيتي -أمس الثلاثاء- في مباراة شهدت العديد من اللقطات البارزة، بينها ارتطام الكرة برأس جاك غريليش إثر تسديدة قوية من مدى قريب نفذها الأرجنتيني أنخيل كوريا.

وقال غوارديولا للصحفيين عقب المباراة إنه "يجب التحكم في عواطفنا ومشاعرنا والقيام بما يجب أن نفعله، سيكون هناك حكم، ويجب أن نؤدي بطريقتنا المعتادة".

وتابع "واجه (أتلتيكو) مثل هذا النوع من مواجهات الأدوار الإقصائية عدة مرات، وسيكون اختبارا جيدا لنا مع نضجنا في هذه المباراة، كان رد فعل جاك جيدا حقا وحافظ على تركيزه بشأن ما يتعين علينا القيام به".

وأضاف المدرب الإسباني أن "السيتيزنز" لا يتطلع للدفاع في مدريد حفاظا على تقدمه ذهابا، ويتطلع لحسم المباراة.

وأوضح غوارديولا "لقد انتصرنا في المباراة بهدف نظيف، وبعد هذا التقدم اختلف الأمر تماما، إذ بدأ اللاعبون في الضغط أعلى قليلا".

وأضاف "إذا كانت المباراة قد بدأت جيدا بالنسبة لأتلتيكو ربما كان بإمكانهم العودة، الآن لدينا 5 أيام للاستعداد ومراجعة المباراة ومحاولة معرفة ما يمكننا فعله للهجوم بشكل أفضل قليلا والذهاب إلى مدريد وعدم الدفاع عن النتيجة ومحاولة الفوز بالمباراة".

وستقام مباراة العودة في ملعب "ميتروبوليتانو" الأربعاء المقبل، وقبلها سيستضيف الفريق "السماوي" ليفربول منافسه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل.