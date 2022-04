شاهد.. تهنئة خاصة من ماني لدياز بجائزة أفضل لاعب في المباراة

بتسجيله هدفا وصناعته آخر استحق الكولومبي لويس دياز مهاجم ليفربول جائزة أفضل لاعب في فوز فريقه على بنفيكا 3-1 بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

غير أن زميله السنغالي ساديو ماني لم ينتظر عودته إلى غرفة الملابس لتهنئته، بل قاطع مقابلة تلفزيونية كان يجريها الدولي الكولومبي ليظهر تقديره لزميله في الفريق.

وكان واضحا أن الدولي السنغالي أراد رد جميل دياز الذي صنع له الهدف الثاني لليفربول، فيما كان باستطاعته أن يسجل الكرة بسهولة داخل المرمى.

وكان لدياز تأثير كبير وسريع على فريق المدرب يورغن كلوب منذ انتقاله من بورتو البرتغالي في الميركاتو الصيفي، وأظهر تجانسا سريعا مع المجموعة وكأنه يلعب معها منذ سنوات.

وقدم الدولي الكولومبي -الذي كان قريبا من الانضمام إلى توتنهام- مستوى جيدا جدا في أول ظهور له في البريميرليغ فاجأ حتى كلوب نفسه.

في السابق كانت هناك تساؤلات حول من يمكنه أن يلعب في خط هجوم "الريدز" إذا غاب ماني أو روبرتو فيرمينو أو محمد صلاح، ولكن الأمر تغير في الأشهر الماضية مع تقديم كل من البرتغالي دييغو جوتا ودياز جودة كروية لا تقل عن الثلاثي الأساسي.

وسجل دياز الهدف الثالث في وقت متأخر من المباراة، واضعا ثاني الدوري الإنجليزي الممتاز في مهمة سهلة للعبور إلى نصف نهائي دوري الأبطال قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب "أنفيلد".

ويسعى "الليفر" إلى الفوز بالرباعية هذا الموسم (البريميرليغ ودوري الأبطال وبطولتا كأسي الاتحاد والرابطة الإنجليزتان) بعد فوزه بالفعل بكأس الرابطة.

ويواجه رجال كلوب مانشستر سيتي على صدارة البريميرليغ يوم الأحد المقبل، وإذا فازوا فسينتزعون الصدارة من فريق غوارديولا.

