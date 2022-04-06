سجل المخضرم كريم بنزيمة ثلاثية جديدة، تشمل هدفين من ضربتي رأس رائعتين في غضون 3 دقائق بالشوط الأول، ليقود ريال مدريد للفوز خارج أرضه 3-1 على تشلسي حامل اللقب في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، الذي شهد فوز فياريال 1-صفر على ضيفه بايرن ميونخ.

وأكمل بنزيمة (34 عاما) الثلاثية من استغلال لخطأ الحارس إدوار مندي بعد الاستراحة ليضع ريال في موقف مريح قبل خوض الإياب في مدريد يوم الثلاثاء المقبل.

وأحرز مهاجم فرنسا ثلاثية في اللقاء السابق أمام باريس سان جيرمان ليقود ريال لانتفاضة في إياب ثمن النهائي.

ومنح كاي هافرتس بصيص أمل للفريق الإنجليزي حين سجل قبل نهاية الشوط الأول من مسافة قريبة بعد تمريرة جورجينيو العرضية في الدقيقة 40 ليحوّل النتيجة إلى 2-1.

لكن انهارت فرص تشلسي في تحقيق انتفاضة بسبب خطأ مندي الذي استغله بنزيمة في الدقيقة 46.

وحاول الحارس السنغالي تمرير كرة إلى روديغر خارج منطقة الجزاء، لكن بنزيمة قطع الكرة وسدد في المرمى الخالي محرزا هدفه 37 هذا الموسم.

ودمر بنزيمة معنويات تشلسي حين استغل سلاح ضربات الرأس أولا في الدقيقة 21 بعد تمريرة فينيسيوس جونيور العرضية من اليسار، وبعدها أحسن التعامل مع تمريرة لوكا مودريتش من اليمين في الدقيقة 24، ووقف مندي في المرتين بلا حول أو قوة.

وكان بإمكان بنزيمة إكمال الثلاثية في الشوط الأول، لكنه سدد خارج المرمى في فرصة خطيرة في ظل الدفاع المتواضع لتشلسي.

وأراد الفريق الإسباني الثأر من منافسه اللندني الذي أطاح به من الدور قبل النهائي في الموسم الماضي قبل أن يتوج باللقب في بورتو.

ودق فينيسيوس جرس إنذار مبكر لأصحاب الضيافة حين سدد في العارضة في الدقيقة العاشرة.

وقاوم تشلسي في الشوط الثاني، وأتيحت له أخطر الفرص، لكن البديل روميلو لوكاكو فشل في استغلال فرصة ثمينة في الدقيقة 69 من ضربة رأس أمام المرمى.

وفي الدقائق الأخيرة سدد البديل الآخر حكيم زياش فوق المرمى من مسافة قريبة أيضا.

وتميل الكفة الآن نحو ريال -الفائز باللقب 13 مرة لكن لم يسبق له التغلب على تشلسي قط- للتأهل للمربع الذهبي ومواجهة مانشستر سيتي أو غريمه أتلتيكو مدريد.

فياريال يفاجئ بايرن

وفي مباراة أخرى بذهاب ربع النهائي، فاز فياريال بشكل مفاجئ 1-صفر على ضيفه بايرن ميونخ.

وسجل أرنو دانجوما هدف الفوز بعدما قابل كرة عرضية من دانييل باريخو، وسجل من مدى قريب بعد 8 دقائق من البداية.

فياريال يتقدم بالنتيجة على العملاق البافاري بهدف…هل تتوقع استفاقة سريعة لرجال المدرب ناغليسمان#دوري_أبطال_أوروبا | #فياريال_بايرن_ميونيخ#UCL pic.twitter.com/B0UoY7EnXk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2022

وسيحاول فياريال، الذي أطاح بيوفنتوس من ثمن النهائي بدوري الأبطال، مواصلة مغامرته في البطولة عندما يخوض مباراة الإياب في ميونخ الثلاثاء المقبل.

وكان فياريال الطرف الأفضل وربما كان يستطيع الفوز بفارق أكبر من الأهداف لولا الفرص المهدرة.

وبدلا من الانتظار والدفاع أمام بايرن، لعب الفريق الإسباني بلا خوف وضغط على العملاق الألماني في البداية.

وعانى فريق المدرب يوليان ناغلزمان في بناء الهجمة، وواجه صعوبات في الوصول إلى منطقة جزاء فياريال، في حين صنع الفريق الإسباني خطورة على مرمى الحارس مانويل نوير من الهجمات المرتدة.

ورغم استحواذ بايرن على الكرة لفترات طويلة، فإنه افتقد دقة اللمسة الأخيرة، بينما وضع فرانسيس كوكيلين لاعب فياريال الكرة داخل الشباك قبل إلغاء الهدف من حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل.

واقترب جيرار مورينو في مناسبتين من هز شباك نوير، الأولى بتسديدة ارتدت من القائم، والثانية بتسديدة تقريبا من منتصف الملعب من فوق الحارس الألماني لكن الكرة اتجهت إلى خارج الملعب.

وأهدر دانجوما وألفونسو بيدرازا فرصتين إضافيتين لفياريال في الدقائق الأخيرة بعد هجمتين مرتدتين.