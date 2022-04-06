تعديلات جديدة للعب المالي النظيف تمنح سان جيرمان أفضلية في تجديد عقد مبابي

تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اجتماعا هاما الخميس المقبل لاعتماد القواعد الجديدة للعب المالي النظيف، وهو ما قد يمنح باريس سان جيرمان الفرنسي أفضلية في تجديد عقد نجمه كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في 30 يونيو/حزيران القادم، وسط شائعات بانضمام اللاعب لريال مدريد الذي تقدم بالفعل بعرض رسمي لضمه الصيف الماضي، ويزكي الشائعات أن النجم الفرنسي لم يحسم أمره بعد ويدلي بتصريحات غامضة.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النسخة الجديدة للعب المالي النظيف، والتي سيتم تطبيقها من الموسم المقبل، تتسم بمرونة أكثر، وهناك تخفيف واضح للمبدأ الأساسي لها "لا تنفق أكثر من دخلك الحقيقي".

وستمنح الأندية حدا أقصى للرواتب لا يتجاوز 70% من دخلها، لكن التطبيق سيتم بشكل تدريجي، وهو ما سيمنح سان جيرمان بعض الوقت للحفاظ على نجمه الأبرز مبابي.

وقالت الصحيفة إنه يمكن أن يصل الحد الأدنى للرواتب 90% العام المقبل، و80% العام الذي يليه، حتى يصل للحد المطلوب وهو 70% عام 2025، وهو ما يتيح لسان جيرمان أفضلية تمديد عقد مبابي براتب يناسب إمكانياته لمدة عامين.