وزير الرياضة المصري يؤكد: صلاح لن يغادر ليفربول

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري إن قائد منتخب مصر محمد صلاح مستمر مع ليفربول.

وكشف صبحي عن تفاصيل حديثه مع صلاح عقب الهزيمة أمام السنغال بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، "اجتمعت مع صلاح في المطار بشكل منفرد عقب انتهاء مباراة السنغال، وطالبته بنسيان أحداث اللقاء والتركيز في الفترة المقبلة".

وأضاف -في حديث إذاعي- أن توجه صلاح الآن هو لتجديد التعاقد مع "الريدز" خلال المرحلة المقبلة. وأشار صبحي إلى أنه يتمنى انتقال صلاح إلى ناد جديد لاستكمال مشواره الاحترافي.

وختم بأن "هناك حملات ضد صلاح موجهة من قبل البعض لإسقاطه، ولكن طالبته بعدم الالتفات لهذا الأمر".

وكان إخباري ذكر أن صلاح تراجع عن مطالبه، وبات أقرب لتجديد عقده مع "الليفر"، وذلك بعد أسابيع من خلافات عززت احتمالات مغادرة صلاح الفريق.

وقالت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية، أول أمس الأحد، إن صلاح مستعد لتقليص مطالبه المالية والموافقة على عرض من "أنفيلد" لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي عام 2023.

وذكرت الصحيفة أن صلاح يشعر بأهميته في ليفربول ومعجب بردود الفعل التي حصل عليها بعد الفترة الصعبة التي مر بها مؤخرا، بعد خسارته لقب أمم أفريقيا وفشله في الصعود مع منتخب مصر إلى كأس العالم.

وقالت إن النجم المصري لن يتمسك بمطلبه السابق بالحصول على راتب يساوي ما يحصل عليه كريستيانو رونالدو، أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي، الذي يحصل على أكثر من نصف مليون يورو أسبوعيا.

وأشارت إلى أن صلاح مستعد للتوصل لاتفاق مع ليفربول قد يتضمن تجديد العقد الحالي لمدة 3 سنوات مع سنة إضافية اختيارية، على أن يحصل على زيادة في الراتب، ولكن ليست بالحجم الذي طالب به سابقا.

وعززت الخلافات التي خرجت للعلن في الأشهر الماضية مخاوف المشجعين من مغادرة صلاح بعد 5 مواسم مميزة مع ليفربول حطم فيها الأرقام القياسية وأسهم فيها في قيادة الفريق لتحقيق ألقاب مهمة.

ويستمتع النجم المصري بأفضل موسم له حتى الآن بتسجيله 28 هدفا، ويستهدف الفوز بالحذاء الذهبي الثالث في 5 مواسم في إنجلترا.