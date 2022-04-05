مواجهات عربية مثيرة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم -التي أجريت اليوم الثلاثاء- عن 3 مواجهات عربية.

ووضعت القرعة الأهلي المصري (حامل اللقب) في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في حين سيواجه وفاق سطيف الجزائري فريق الترجي التونسي، كما يقابل شباب بلوزداد الجزائري الوداد البيضاوي المغربي.

وأسفرت القرعة كذلك عن مواجهة بين بترو أتلتيكو الأنغولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

يذكر أن الفرق التي تصدرت مجموعاتها، وهي الرجاء البيضاوي المغربي والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي، ستلعب مباريات الإياب على ملعبها.

وفي نصف النهائي، سيواجه الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء الفائز من مواجهة وفاق سطيف والترجي، في حين سيلعب الفائز من مواجهة بترو أتلتيكو وصن داونز، مع الفائز من مباراة شباب بلوزداد والوداد.

مباريات كأس الاتحاد الأفريقي

من جانب آخر، أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) عن مواجهة فريق "المصري" المصري نهضة بركان المغربي، ومقابلة بيراميدز المصري مع مازيمبي الكونغولي، والاتحاد الليبي مع الأهلي الليبي، وسيمبا التنزاني مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وفي أولى مباريات الدور قبل النهائي سيلتقي الفائز من مباراة الاتحاد والأهلي الليبيين مع الفائز من مباراة سيمبا وأورلاندو.

وفي المباراة الثانية للدور قبل النهائي سيلعب الفائز من مباراة بيرامديز ومازيمبي مع الفائز من مباراة المصري ونهضة بركان.