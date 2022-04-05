الدوحة- بعد تقدم أكثر من 115 ألف شخص من 187 دولة بطلباتهم للتطوع في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، خلال أول أسبوع من إطلاق برنامج الفيفا للمتطوعين؛ أكد مدير إدارة إستراتيجية التطوع في اللجنة العليا للمشاريع والإرث ناصر المغيصيب أن باب التسجيل في البرنامج سيغلق في يوليو/تموز المقبل، على أن يتم الانتهاء من اختيار جميع المتطوعين مع نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وأطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمتطوعين خلال كأس العالم الشهر الماضي، وفتحت باب تقديم طلبات المشاركة في البرنامج الذي يتيح الفرصة أمام 20 ألف متطوع من أنحاء العالم للإسهام في دعم الجوانب التشغيلية، خلال تنظيم الحدث المرتقب نهاية العام الجاري.

وقال المغيصيب -في حوار خاص للجزيرة نت- إن اللجنة حاولت قدر الإمكان تخفيف شروط التطوع على المواطنين والمقيمين، وذلك من أجل توفير فرص تطوعية للجميع، إذ يعد الشرط الأساسي للمتطوعين ألا تقل أعمارهم عن 18 عاما في أكتوبر/تشرين الأول المقبل من دون الحاجة إلى سابق خبرة في العمل التطوعي، مشيرا إلى أن عملية اختيار المتطوعين تمر بـ8 مراحل تضم دورات التدريب والتأهيل.

وحول أهمية برنامج المتطوعين، أوضح المغيصيب أن البرنامج سيكون أكبر نشاط تطوعي في تاريخ دولة قطر، وتهدف اللجنة العليا من خلاله إلى جمع الناس تحت مظلة كرة القدم لتنظيم أول نسخة من البطولة في العالم العربي والشرق الأوسط، والاحتفال بشغف المنطقة بكرة القدم وتسليط الضوء على إرث دولة قطر.

وفي ما يلي نص الحوار:

ما شروط التقدم لبرنامج المتطوعين خلال مونديال قطر؟

التطوع متاح للجميع من الجنسين ومن كافة دول العالم، ولكن يتعين ألا تقل أعمار جميع المتطوعين عن 18 عاما بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2022، ولا يوجد حد أقصى للعمر. على أن يكون لدى المتطوع الشغف وحب العمل التطوعي، بالإضافة إلى التسجيل في جميع مراحل التطوع الثماني، والالتزام بالعمل خلال فترة البطولة لمدة لا تقل عن 10 أيام كاملة.

كما يجب أن تكون لدى المتطوع القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية، وتعد اللغة العربية أو أي لغة أخرى ميزة إضافية.

ما مراحل اختيار المتطوعين؟

هناك 8 مراحل سيمر بها جميع المتطوعين، وهي: تعبئة نموذج، واللعبة التعريفية، وحجز موعد المقابلة، والمقابلة الشخصية مع المتطوع، وتوزيع الأدوار، ومرحلة التدريب واختيار المناوبات، وتسلم الزي الرسمي وبطاقة التعريف، وتقديم الدعم خلال العمل الميداني.

هل يمكنني التطوع مع صديق أو أحد أفراد العائلة؟

يمكنك التقدم بطلب للتطوع في الفعالية نفسها التي تقدم لها صديق لك أو أحد أفراد العائلة، ومع ذلك لا يمكننا تأكيد اختياركما للتطوع في تلك الفعالية، أو إسناد الدور نفسه والموقع ذاته في حال وقع عليكما الاختيار.

هل سأحصل على مقابل مادي مقابل التطوع؟

جميع الأدوار التطوعية في كأس العالم 2022 غير مدفوعة الأجر، ولكنها فرصة العمر لتشارك في أضخم حدث كروي في العالم. وسيحصل المتطوعون على هدايا حصرية مثل الزي الموحد، ويكتسبون خبرة قيّمة يستفيدون منها لسنوات قادمة، ويتمكنون من التعرف على أصدقاء جدد من جميع أنحاء العالم.

هل سأحصل على شهادة تطوع؟

ستتمكن من تحميل شهادة شكر وتقدير من خلال الملف الشخصي للمتطوع، وذلك عند إكمال الحد الأدنى من المناوبات.

هل تنطبق إجراءات السلامة على العمل التطوعي؟

يلتزم برنامج التطوع بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة في دولة قطر، للتأكد من أن التطوع في كأس العالم 2022 آمن قدر الإمكان.

هل الحصول على لقاح كورونا شرط للتطوع؟

حتى هذه المرحلة يجب على جميع المتطوعين الحصول على جرعات اللقاح ضد كوفيد-19 كاملة بلقاح معتمد طبقا لتعليمات وزارة الصحة العامة القطرية.

وقد يطلب من المتطوع الخضوع لفحص كوفيد-19 قبل بدء مناوباته، وسنواصل بدورنا اتباع إرشادات وزارة الصحة العامة وإطلاع المتطوعين على آخر المتطلبات.

ما توقعاتك لأعداد المتقدمين في برنامج التطوع؟

منذ إعلان اللجنة العليا في سبتمبر/أيلول 2018 فتح باب التطوع أمام الراغبين في دعم مشوار قطر نحو استضافة المونديال المرتقب؛ استقطب برنامج التطوع أنظار واهتمام عشاق كرة القدم من كافة أنحاء العالم، واستقبلت بوابة تسجيل المتطوعين ما يقرب من 450 ألف طلب للإسهام في تنظيم المونديال، والمشاركة في الأحداث الرياضية التي تنظمها قطر استعدادا للبطولة.

وكان هذا الإقبال نتيجة العمل الذي قامت به اللجنة العليا للمشاريع والإرث في خلق ثقافة التطوع داخل المنطقة، وتشكيل قاعدة بيانات قوية على مدى السنوات الأربع الماضية، ونتوقع ما يزيد على 100 ألف طلب تسجيل لكأس العالم.

ما الميزات التي ترجح كفة متقدم عن آخر لبرنامج المتطوعين؟

إجادة المتقدم التحدث باللغة العربية أو لغات أخرى يمنحه ميزة إضافية عن غيره من المتقدمين، فضلا عن تميزه في مهارات التواصل والتفاعل والقيادة.

كيف تتم عملية الاختيار بين المتقدمين لبرنامج التطوع؟

يركز برنامج المتطوعين بشكل خاص على اختيار أشخاص يتمتعون بمهارات إيجاد الحلول للمشكلات، والتفاعل بإيجابية مع الآخرين، إلى جانب سرعة التعلم.

وتعد مهارات التواصل والقيادة واللغة والعمل الجماعي من العوامل المساعدة المهمة في اختيار المتطوعين المحتملين، وسيجري تقييم ومقابلة المرشحين المتقدمين للبرنامج بعد التأكد من توافر الشروط فيهم.

هل ستكون هناك عمليات تأهيل للمتطوعين الذين تم اختيارهم لبرنامج التطوع؟

سيشارك جميع من يقع عليهم الاختيار لبرنامج التطوع في دورات تدريبية وتأهيلية مختلفة من أجل التعامل والتواصل مع الجماهير، وإجراءات الأمن والسلامة، وذلك بهدف إعداد المتطوعين للقيام بالعديد من المهام والأدوار، ويشمل ذلك:

التدريب العام: يتضمن مبادئ التطوع والمتطلبات والمعلومات العامة ومهارات التواصل. التدريب التخصصي: يتم تزويد المتطوعين بالمعلومات المحددة المرتبطة بجهة التطوع المتمثلة في 45 من المجالات التشغيلية المختلفة. التدريب الميداني: وذلك وفقا للمكان المخصص للمتطوع، سواء كان بأحد الملاعب الثمانية، أو المراكز العالمية، أو مراكز إصدار التصاريح، وغيرها.

ما العدد النهائي المستهدف لبرنامج المتطوعين؟

البرنامج يستهدف 20 ألف متطوع من جميع أنحاء العالم للإسهام في دعم الجوانب التشغيلية خلال تنظيم الحدث المرتقب نهاية العام الجاري، وذلك بواقع 75% من المواطنين والمقيمين في قطر، حيث ترغب اللجنة في أن يكون أهل قطر وشبابها والمقيمون فيها القلب النابض في هذا المونديال ودعمه على أكمل وجه.

أما نسبة 25% المتبقية من المتطوعين فسيتم استقطابهم من خارج قطر بهدف تعزيز التبادل الثقافي مع جميع دول العالم، عبر إعطائهم الفرصة للتطوع والمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي.

متى سيتم إغلاق باب التسجيل أمام المتطوعين؟

يستمر تسجيل المتقدمين في برنامج المتطوعين إلى يوليو/تموز المقبل، ولكن ننصح دائما بأن يبادر المهتمون بالتسجيل مباشرة ولا ينتظرون إلى نهاية الوقت، خاصة في ظل الإقبال الكبير على التطوع.

متى سيتم الإعلان عن الانتهاء من اختيار جميع المتطوعين؟

بداية من أبريل/نيسان الحالي ستبدأ مرحلة الاختيار والمقابلات حتى نهاية يوليو/تموز، وبعدها سيتم اختيار المتطوعين وعرض المهام عليهم، ولهم الحرية في قبولها أو رفضها، وهذه العملية ستكون مستمرة ولا تتم في يوم واحد، حيث من المقرر أن تتواصل حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، ومع بداية أكتوبر/تشرين الأول تبدأ مرحلة التدريب، ثم يبدأ العمل مباشرة.

هل تم بالفعل اختيار عدد من المتطوعين ممن سبق لهم الإسهام في الأحداث التي نظمتها اللجنة العليا مؤخرا؟

نعم، استقرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على عدد من المتطوعين المميزين الذين أسهموا في إنجاح العديد من الأحداث والبطولات التي نُظمت مؤخرا، مثل بطولة كأس العرب 2021، فضلا عن كأس العالم للأندية عام 2019، وكذلك بطولة كأس الأمير.

كما تم الاستقرار على عدد من المشاركين في برنامج "رواد التطوع" الذين يعدّون جزءا من عملية التنظيم حاليا، فهم لهم الأولوية في التطوع بالمونديال، ولكن هذا الأمر لا يمنع المتطوعين الجدد من التسجيل، لأن العدد المستهدف (20 ألف متطوع) ليس قليلا.

كيف سيتم تصنيف المتطوعين على الجوانب التشغيلية خلال فترة المونديال؟

كما ذكرنا من خلال عملية التقييم والمقابلات يتم توزيع الأدوار طبقا للمهارات والقدرات التي يتمتع بها المتطوعون على 45 جهة تشغيلية مختلفة. فعلى سبيل المثال، التحدث بأكثر من لغة قد يعطي ميزة إضافية للعمل في الأدوار التي تتطلب إتقان اللغات.

ما فئات المتطوعين خلال فترة البطولة؟ وما كيفية التعرف عليهم؟

هناك العديد من الفئات طبقا للمهام الموكلة إليهم والجهة التشغيلية التي يتبعونها، ويمكن التعرف عليهم بسهولة من خلال الزي الموحد الذي يحمل شعار المتطوعين، بالإضافة إلى بطاقة الاعتماد الخاصة بهم.

ما المميزات التي ستُمنح للمتطوعين خلال فترة البطولة؟

هناك العديد من المميزات التي سيحصل عليها المتطوعون الذين يقع عليهم الاختيار، إذ يوفر برنامج المتطوعين فرصة لتطوير مهاراتهم الشخصية، واكتسابهم معارف وخبرات جديدة قد يصعب اكتسابها خلال تأدية المهام الوظيفية الاعتيادية، أو في أي سياق آخر.

كما يسهم ذلك في وقوف المتطوعين على ثقافات ولغات ومهارات الشعوب المختلفة، الأمر الذي يُكسبهم مهارة تقبل الاختلاف واحترام الغير والتوصل لفهم أفضل لجميع الثقافات، علاوة على إتاحة الفرص لبناء صداقات جديدة. ومع نهاية البطولة سيحصل كل متطوع على شهادة تفيد باستكماله التطوع في كأس العالم 2022.

أما خلال البطولة، فهناك العديد من المزايا؛ مثل الحصول على زي محدود الإصدار من علامة "أديداس"، مع وجبة طعام خلال مناوبة التطوع، إضافة إلى استخدام وسائل النقل العام مجانا.

متي سيبدأ عمل المتطوعين فعليا؟

ستنطلق منافسات مونديال قطر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلا أن بعض الأدوار التطوعية ستبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول في أكثر من موقع خاص بالمونديال.

ما مواقع المتطوعين خلال المونديال؟

سيشارك المتطوعون من قطر والعالم في كافة عمليات البطولة، وسيقدمون الدعم في 45 جانبا تشغيليا في المواقع الرسمية وغير الرسمية للبطولة، مثل الملاعب ومراكز التدريب، والمطار، ومناطق المشجعين، والفنادق، ومراكز وسائل النقل العام، فضلا عن بعض الأماكن السياحية مثل المتاحف.

كيف تصف برنامج الفيفا للمتطوعين خلال مونديال قطر؟

يعد برنامج الفيفا للمتطوعين خلال مونديال قطر 2022 أكبر نشاط تطوعي في تاريخ الدولة، ويهدف إلى جمع الناس تحت مظلة كرة القدم لتنظيم أول نسخة من البطولة في العالم العربي والشرق الأوسط، والاحتفال بشغف المنطقة بكرة القدم وتسليط الضوء على إرث دولة قطر، ويسعى البرنامج إلى تمكين آلاف المتطوعين للإسهام بأدوار أساسية في كافة الجوانب التشغيلية خلال البطولة، ووضع الأسس لإرث تطوعي مستدام يدعو للفخر في المنطقة.

ما الدور الذي سيلعبه برنامج المتطوعين خلال مونديال قطر؟

يشكل المتطوعون قلب وروح مونديال قطر الذي يعد تجربة عالمية ملهمة لمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، فهم الابتسامة التي ترحب بالجميع، واليد التي تقدم العون والمساعدة، والصوت الذي يهتف مع الجماهير.

وسيكون للمتطوعين خلال فترة البطولة دور مهم في مشاركة دولة قطر تقاليدها التي تفخر وتعتز بها، كما سيسهمون في بناء إرث مستدام لقطر ومنطقة الشرق الأوسط.