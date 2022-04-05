كرة قدم

شاهد- "مغربي جزائري دمنا عربي".. جماهير الرجاء تشعل المدرجات في مباراة فريقها ضد وفاق سطيف

رسمت جماهير الرجاء -التي ملأت جنبات الملعب كاملة- لوحات رائعة بلونها "الأخضر" (مواقع التواصل)
5/4/2022

خطفت جماهير الرجاء البيضاوي المغربي الأضواء من فوز فريقها على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدف نظيف وحسمه صدارة المجموعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أول أمس الأحد.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر جماهير نادي الرجاء وهم يهتفون بصوت واحد "مغربي جزائري دمنا عربي"، من مدرجات ملعب "محمد الخامس" في مدينة "الدار البيضاء".

ورفع الرجاء رصيده إلى 15 نقطة مقابل 9 نقاط لوفاق سطيف وضمن الفريقان التأهل لدور الـ8 في وقت سابق.

وأظهر الفيديو ترحيب نحو 70 ألفا من مشجعي الرجاء بأشقائهم الجزائريين، الذين حضروا في المدرجات لدعم فريقهم، في اللقاء الختامي لمنافسات البطولة القارية.

وهتف جمهور الرجاء بصوت واحد "مغربي جزائري دمنا عربي.. وحنا خاوي مش عداوة" (أي نحن إخوة)، في إشارة واضحة إلى الروابط الوطيدة التي تجمع الشعبين رغم بعض الخلافات السياسية التي تُعكر الأجواء بين الفينة والأخرى.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة الـ74 بضربة رأس للمدافع مروان الهدهودي.

 

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات