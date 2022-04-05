شاهد- "مغربي جزائري دمنا عربي".. جماهير الرجاء تشعل المدرجات في مباراة فريقها ضد وفاق سطيف

خطفت جماهير الرجاء البيضاوي المغربي الأضواء من فوز فريقها على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدف نظيف وحسمه صدارة المجموعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أول أمس الأحد.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر جماهير نادي الرجاء وهم يهتفون بصوت واحد "مغربي جزائري دمنا عربي"، من مدرجات ملعب "محمد الخامس" في مدينة "الدار البيضاء".

جماهير نادي الرجاء المغربي، تهتف في مباراة فريقها ضد وفاق سطيف "الجزائر والمغرب خاوة خاوة.. مابيناتناش عداوة" في ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء. pic.twitter.com/UVTBUArHRF — الجزيرة – رياضة (@AJASports) April 5, 2022

ورفع الرجاء رصيده إلى 15 نقطة مقابل 9 نقاط لوفاق سطيف وضمن الفريقان التأهل لدور الـ8 في وقت سابق.

وأظهر الفيديو ترحيب نحو 70 ألفا من مشجعي الرجاء بأشقائهم الجزائريين، الذين حضروا في المدرجات لدعم فريقهم، في اللقاء الختامي لمنافسات البطولة القارية.

وهتف جمهور الرجاء بصوت واحد "مغربي جزائري دمنا عربي.. وحنا خاوي مش عداوة" (أي نحن إخوة)، في إشارة واضحة إلى الروابط الوطيدة التي تجمع الشعبين رغم بعض الخلافات السياسية التي تُعكر الأجواء بين الفينة والأخرى.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة الـ74 بضربة رأس للمدافع مروان الهدهودي.

🔴#الرباط|الشعوب قلوبهم متآلقة و الأنظمة قلوبهم شتى ، جماهير الرجاء البيضاوي تتغنى بـ #الجزائر بمناسبة مباراة #الرجاءvsالوفاق. pic.twitter.com/NDW2sEBJSa — Samir Benabdallah (@SamirBenabdall8) April 4, 2022