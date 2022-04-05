حظ عاثر.. أب ونجله أنفقا أكثر من 4 آلاف دولار ولم يشاهدا رونالدو

أنفق والد أحد الأطفال المتيمين بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، أكثر من 4 آلاف دولار لمشاهدة "أيقونته" من المدرجات.

وحضر كريس بروم (43 عاما) وولده زاك (12 عاما) 3 مباريات مختلفة على أمل رؤية الهداف البرتغالي يسجل الأهداف في الملعب ويحتفل بطريقته الخاصة والمميزة.

وإضافة إلى آلاف الدولارات، قطع الأب والابن أكثر من ألفي ميل ولكنهما عانيا من حظ عاثر.

ففي عام 2020، سافر الثنائي لمشاهدة رونالدو في مباراة يوفنتوس، ودفع كريس وزاك أكثر من ألفي دولار، لذا يمكنك أن تتخيل مدى إحباطهما عندما لم يشارك رونالدو في المباراة بعدما منحه المدرب بعض الراحة.

ومع ذلك، عاد رونالدو بعد ذلك إلى مانشستر يونايتد في الصيف التالي، وبالتالي فإن رؤية اللاعب البرتغالي -البالغ من العمر 37 عاما- أصبحت أسهل قليلاً لكل من كريس وزاك.

واختار كريس وزاك مباراة ديربي مانشستر في ملعب "الاتحاد" مارس/آذار الماضي ليحضراها في الملعب، ولكن في مفاجأة للكثيرين -وبالتأكيد من بينهم كريس وزاك- أصيب رونالدو "في مفصل الفخذ" وغاب عن الخسارة الثقيلة 4-1.

وكان الأب والابن غير المحظوظين أقاما في فندق، وتكلفا في النهاية نحو ألفي دولار.

ويقال إن "الثالثة ثابتة"، وكان كريس وزاك يأملان في أن يكون هذا هو الحال عندما حصلا على بعض التذاكر المجانية لمواجهة مان يونايتد وليستر سيتي السبت الماضي.

لكن الأمور لم تسر كما كان يتمنى كريس وزاك، إذ أكد يومها رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد أن رونالدو غاب عن التعادل 1-1 على ملعب أولد ترافورد، بسبب معاناته من الإنفلونزا.

ورغم أن كريس أنفق الكثير ماديا، فإنه لا يزال مصممًا على تحقيق حلم ابنه.

وقال كريس "أنفقت الكثير، ولكنني وعدت زاك بأنني سأصطحبه لمشاهدة رونالدو يلعب، لذلك سأحقق ذلك على أي حال".