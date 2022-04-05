بنظام القرعة.. انطلاق المرحلة الثانية من طرح تذاكر مباريات كأس العالم 2022 في قطر

انطلقت اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم 2022 في قطر بنظام القرعة للمشجعين من أنحاء العالم، لحضور منافسات البطولة التي ستقام بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.

وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني "Qatar2022.qa/ar"، وسيتاح للمشجعين الآن -بعد إجراء القرعة النهائية يوم الجمعة الماضي- اختيار طلبات التذاكر المناسبة، عقب التعرف على أسماء المنتخبات التي ستتواجه في مرحلة المجموعات.

وتتواصل المرحلة الحالية من طرح تذاكر المباريات حتى 28 أبريل/نيسان الجاري، وسيتاح لمقدمي طلبات التذاكر لأول مرة طلب تذاكر لما يصل إلى مباراتين في اليوم الواحد في مرحلة المجموعات، وتعد هذه ميزة غير مسبوقة في كأس العالم، بفضل تقارب ملاعب البطولة وفترات التنقل القصيرة بين الملاعب الثمانية.

وستتوفر للمرة الأولى تذاكر المشجعين والتذاكر المشروطة للمشجعين الذين يدعمون منتخبا معينا ويرغبون في الجلوس مع غيرهم من مشجعي هذا المنتخب، إذ تشترط بعض الاتحادات الأعضاء أن يكون المشجع عضوا في نادي المشجعين ليتقدم بطلب للحصول على تذاكر مباريات منتخبها.

وسيتمكن المشجعون مجددا من التقدم بطلب للحصول على تذاكر المباراة الواحدة، أو سلسلة تذاكر لـ4 ملاعب، كما ستتوفر تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع منتجات التذاكر، وسيتاح للمقيمين في قطر الاستفادة الحصرية من فرصة شراء تذاكر الفئة الرابعة، والتي تبدأ أسعارها من 40 ريالا قطريا (11 دولارا) تماشيا مع سياسة "الفيفا" (FIFA) لتذاكر مباريات المونديال، والتي جرى تطبيقها في النسخ الأخيرة من كأس العالم.

وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء لمقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، إذ تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، وإذا تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة لتذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها فسيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة.

ومن المقرر إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كليا أو جزئيا بنتيجة طلباتهم في موعد لا يتجاوز 31 مايو/أيار المقبل، إضافة إلى الخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.

ويستطيع المشجعون خلال هذه المرحلة تقديم طلباتهم لشراء 5 مجموعات من التذاكر تشمل تذاكر المباراة الواحدة، وتتوفر لجميع المباريات بدءا من الافتتاح حتى نهاية البطولة، وتذاكر المشجعين، والتي تتوفر لمرحلة المجموعات لمشجعي منتخبات معينة، وتذاكر المشجعين المشروطة، وهي متوفرة لمشجعي منتخب معين لمباراة في الدور الثاني يحتمل أن يشارك فيها منتخبهم.

وتتوفر كذلك تذاكر لحضور 4 مباريات في 4 ملاعب المونديال، إذ تتيح هذه المجموعة الجديدة من التذاكر فرصة لا تضاهى للتعرف عن قرب على ملاعب قطر 2022 الفريدة، وذلك من خلال حضور 4 مباريات في 4 ملاعب مختلفة على مدى 4 أيام متتالية.