كلوب يتحدث عن تراجع أداء صلاح ومفاوضات تجديد عقده

لا يشعر المدرب الألماني لنادي ليفربول يورغن كلوب بالقلق إزاء مستوى هدافه المصري محمد صلاح قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر صلاح بمستوى مذهل مع ليفربول هذا الموسم وسجل 28 هدفا على مستوى جميع المسابقات، غير أن النجم المصري سجل مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات مع ناديه ومنتخب بلاده، وجاء الهدف من ضربة جزاء خلال المواجهة أمام برايتون.

لكن كلوب لا يشعر بالقلق إزاء ندرة أهداف صلاح مؤخرا، مشيرا إلى أنه وزميله السنغالي ساديو ماني بالتأكيد يشعران بالتوتر بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في كأس أمم أفريقيا، قبل عودتهما إلى ليفربول لمساعدته في المنافسة على ألقاب البطولات الأربع التي يشارك بها.

ويرى كلوب أن دور صلاح، نجم تشلسي وروما سابقا، لا يقتصر فقط على تسجيل الأهداف، وقال "ربما لم يسجل من هجمة منظمة، ربما سجل من ضربة جزاء أو شيئا كهذا، لكن هذا ليس بالأمر المهم".

وأضاف المدرب الألماني "مستوى اللعب مهم بالنسبة لي، الطريقة التي يجذب بها لاعبي الفرق المنافسة في اللحظات التي تكون الكرة بحوزته، ربما يتجمع حوله لاعبان أو 3 في هذه اللحظات".

وأشار "أحيانا يكون بإمكانه اتخاذ القرار بشكل أفضل لا شك في ذلك، كتمرير الكرة بشكل أسرع، لكنها فترة صعبة بالنسبة له ولساديو بعد كأس أمم أفريقيا وعودتهما بشكل فوري لنا".

وأثيرت التكهنات بشأن مستقبل صلاح (29 عاما) مع نادي ليفربول، ويتبقى 15 شهرا فقط في عقده الحالي، وبعد أسابيع من الخلافات بشأن مطالب صلاح المالية وموقف ليفربول من تجديد العقد، أكدت أحدث التقرير تحقيق تقدم في المفاوضات باتجاه تجديد عقد النجم المصري لمدة قد تصل إلى 3 مواسم إضافية.

وتعليقا على تلك التقارير، قال كلوب "الأطراف المعنية تواصل المفاوضات، وهذا ما نحتاجه"، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول العقد الجديد وبنوده.