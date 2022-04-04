كأس العالم 2022 في قطر.. زملاء بالفريق خصوم في المنتخبات

أسفرت قرعة كأس العالم 2022 التي أجريت الأسبوع الماضي في الدوحة عن مجموعات حديدية ومواجهات منتظرة، ولكن لم تكن هناك مجموعة موت أو أكثر تضم 3 منتخبات من العيار الثقيل.

لكن اللافت في مجموعات المونديال القطري أن مبارياتها تشهد منافسات كثيرة بين زملاء في نفس الفريق سيتحولون إلى خصوم في مواجهات منتخباتهم.

ومن بين أبرز هؤلاء: