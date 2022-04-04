كأس العالم 2022 في قطر.. زملاء بالفريق خصوم في المنتخبات
4/4/2022
أسفرت قرعة كأس العالم 2022 التي أجريت الأسبوع الماضي في الدوحة عن مجموعات حديدية ومواجهات منتظرة، ولكن لم تكن هناك مجموعة موت أو أكثر تضم 3 منتخبات من العيار الثقيل.
لكن اللافت في مجموعات المونديال القطري أن مبارياتها تشهد منافسات كثيرة بين زملاء في نفس الفريق سيتحولون إلى خصوم في مواجهات منتخباتهم.
ومن بين أبرز هؤلاء:
- الإنجليزي ماسون ماونت والأميركي كريستيان بوليسيتش (تشلسي): اللاعبان سيتواجهان في 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة الثانية.
- السنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول): اللاعبان سيتواجهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة الأولى.
- الإسباني رودري والألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي): اللاعبان سيتواجهان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة الخامسة.
- الفرنسي هوغو لوريس والدانماركي بيير-إيميل هويبيرغ (توتنهام): اللاعبان سيتواجهان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة الرابعة.
- الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد): اللاعبان سيتواجهان في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة السادسة.
- الحارس الألماني تير شتيغن والإسباني سيرجيو بوسكيتس (برشلونة): اللاعبان سيتواجهان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة الخامسة.
- البرتغالي كريستيانو رونالدو والأوروغوياني إدينسون كافاني (مانشستر يونايتد): اللاعبان سيتواجهان في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة الثامنة.
- البرازيلي آرثور والصربي دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس): اللاعبان سيتواجهان في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة السابعة.
- البرتغالي جواو فيليكس والأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد): اللاعبان سيتواجهان في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة الثامنة.
- السويسري غرانيت تشاكا والبرازيلي غابرييل مارتينيلي (أرسنال): اللاعبان سيتواجهان في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة السابعة.
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي