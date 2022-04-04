شاهد.. شقيق زيدان يطرد مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

طرد نور الدين زيدان (شقيق النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان) "إيريك زمّور" مرشح اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة، من ملعب يديره في مدينة "إكس أون بروفانس" في فرنسا.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية (Le Parisien) إن زمّور وعددا من مؤيديه ارتدوا ملابس رياضية ودخلوا الملعب لحضور مباراة، لكن بعد دقيقتين من انطلاقها طلب زيدان من زمّور مغادرة الملعب قائلاً "هذا المكان ملكية خاصة، وله صورة يحافظ عليها" ليضطر إثرها زمور إلى المغادرة.

يذكر أنّ "زمّور" يتبنى خطاباً معادياً للهجرة والإسلام، ونادى مراراً بإلغاء حق لمّ شمل الأسر، وطرد المهاجرين غير النظاميين، وألغى المساعدات الاجتماعية والطبية المقدمة للأجانب غير الأوروبيين، وذلك لتحقيق ما سماه "استرداد فرنسا".