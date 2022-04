شاهد-إنييستا الجديد.. بيدري نجم برشلونة أحد أفضل المواهب في العالم

خطف النجم الإسباني الشاب بيدري، لاعب برشلونة، الأنظار بعد تسجيله هدفا مميزا لفريقه في فوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف على ضيفه إشبيلية، وصعوده إلى المركز الثاني في ترتيب دوري كرة القدم.

وسجل بيدري الهدف بعد مراوغة مميزة لمدافعي إشبيلية، ثم سدد كرة متقنة غالطت الحارس المغربي ياسين بونو.

وأشاد نجوم كبار وناشطون رياضيون بالموهبة الكبيرة التي يتمتع بها لاعب خط الوسط الإسباني، بداية من مدربه في برشلونة تشافي هيرنانديز الذي قال عنه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "بيدري بالفعل قائد في الفريق مع الكرة، ولهذا السبب يذكرني بإنييستا".

وشبه الحساب الرسمي لليغا، على موقع تويتر، هذين اللاعبين ببعضهما، حيث نشر صورتين لهما معلقا عليهما "بيدري إنييستا غونزاليس" بينما كتب صحفي إسباني "بيدري (خليط) من تشافي وإنييستا وميسي وأمور أخرى".

واستعرض برشلونة لقطتين لبيدري من هدفين سجلهما اللاعب بالطريقة ذاتها، الأول في مرمى إشبيلية والثاني سجله قبل نحو أسبوعين في غلطة سراي التركي بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

بدوره، تغنى اللاعب الإنجليزي السابق والمحلل الرياضي غاري لينكر بهدف بيدري الساحر، قائلا في تغريدة "يا له من هدف من بيدري. لاعب كرة قدم شاب موهوب بشكل لا يصدق".

