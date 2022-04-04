انتقد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الجدل الدائر بشأن تناقض أسلوب مانشستر سيتي وفريق أتلتيكو مدريد بقيادة دييغو سيميوني، ورد على الاتهامات التي توجه له بالإفراط في التفكير خلال المباريات المهمة بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي بطل الدوري الإنجليزي مع بطل الدوري الإسباني في ملعب الاتحاد غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وبينما أصبح أتلتيكو مشهورا بتنظيمه الدفاعي، يعد فريق مانشستر سيتي واحدا من أفضل الفرق التي تلعب كرة قدم عصرية ممتعة في العالم.

لكن، قبل مواجهة سيميوني للمرة الرابعة في مسيرتهما التدريبية، دافع غوارديولا عن أسلوب لعب المدرب الأرجنتيني، وقال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "لن أتحدث لثانية واحدة عن هذا الجدل الأحمق. أي شخص يحاول الفوز بالمباراة. إذا فازوا فإن ما يفعلونه صحيح، إذا فزنا فما فعلناه هو الصحيح، الفارق سيكون موجودا".

وأضاف "بعد مشاهدة أتلتيكو هناك مفهوم خاطئ بشأن الطريقة التي يلعب بها سيميوني. إنه يهاجم أكثر مما يعتقد الناس. لا يريد أن يقوم بمجازفة أثناء بناء الهجمة، ولكن لديهم الجودة في الثلث الأخير. يعلمون تماما كيف يلعبون. في لحظات المباراة، هذه المواقف جيدة للغاية".

وفاز مانشستر سيتي بثماني بطولات محلية كبرى في الخمس مواسم التي تولى فيها غوارديولا تدريب الفريق، ولكن حتى الآن لم يفز الفريق بدوري أبطال أوروبا تحت قيادته، وعادة ما يخسر بسبب الاعتماد على أسلوب خططي غير معتاد أو تشكيلة أساسية مفاجئة.

وتلقى المدرب الإسباني انتقادات بشأن إفراطه في التفكير في اختيارات الفريق، وقال مازحا إنه سيتخذ نهجا مختلفا في مباراة أتلتيكو، وأضاف "في دوري الأبطال دائما ما أفرط في التفكير في خطط جديدة، وغدا سترون واحدة جديدة. أفرط في التفكير كثيرا ولهذا السبب أملك نتائج مميزة جدا في دوري الأبطال".

وأضاف مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق "من الممل أن ألعب دائما بالطريقة نفسها. إذا كان الناس يعتقدون أني سألعب أمام أتلتيكو وليفربول بالطريقة نفسها، فإني لا أحب ذلك. الأوقات مختلفة، واللاعبون مختلفون وشخصياتهم مختلفة. لهذا السبب أفرط في التفكير وأخرج بخطط ساذجة. الليلة سأنتظر الإلهام وسأخرج بخطط رائعة غدا، سنلعب بـ12 لاعبا".