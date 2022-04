دعم رياضي عالمي لفان غال بعد إعلانه إصابته بالسرطان

تلقى مدرب المنتخب الهولندي "لويس فان غال" الدعم والتضامن الكبير من منتخبات وأندية عالمية، بعد إعلان إصابته بسرطان البروستاتا أمس الأحد.

وأوضح فان غال (70 عاما) أنه أخفى الموضوع عن اللاعبين خلال آخر معسكر كي لا يؤثر عليهم، مشيرا إلى أنه سيكافح المرض وسيبقى على رأس المنتخب ما دام بإمكانه ذلك.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الهولندي لكرة القدم على موقع تويتر اليوم الاثنين صورة لفان غال، مكتفيا بوضع رمز القلب عليها.

On behalf of the European football community, we send our very best wishes to Netherlands coach Louis van Gaal, who has announced he is battling prostate cancer.

❤️ We're all with you, Louis. pic.twitter.com/i71UqYNgur

— UEFA (@UEFA) April 4, 2022