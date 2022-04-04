دعم رياضي عالمي لفان غال بعد إعلانه إصابته بالسرطان

تلقى مدرب المنتخب الهولندي "لويس فان غال" الدعم والتضامن الكبير من منتخبات وأندية عالمية، بعد إعلان إصابته بسرطان البروستاتا أمس الأحد.

وأوضح فان غال (70 عاما) أنه أخفى الموضوع عن اللاعبين خلال آخر معسكر كي لا يؤثر عليهم، مشيرا إلى أنه سيكافح المرض وسيبقى على رأس المنتخب ما دام بإمكانه ذلك.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الهولندي لكرة القدم على موقع تويتر اليوم الاثنين صورة لفان غال، مكتفيا بوضع رمز القلب عليها.

On behalf of the European football community, we send our very best wishes to Netherlands coach Louis van Gaal, who has announced he is battling prostate cancer. ❤️ We're all with you, Louis. pic.twitter.com/i71UqYNgur — UEFA (@UEFA) April 4, 2022

ودعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المدرب الهولندي، قائلا في تغريدة "بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الأوروبي، نرسل أطيب تمنياتنا لفان غال، الذي أعلن أنه يكافح سرطان البروستاتا. نحن جميعا معك لويس".

أما المنتخب الألماني لكرة القدم فأرسل أمنياته وآماله بالشفاء الكامل لفان غال.

وعلى صعيد الأندية، تمنى نادي بايرن ميونخ الألماني النجاح لمدربه السابق في مكافحة السرطان، قائلا "نعلم جميعا مدى قوته، وعلى أمل الشفاء التام والسريع".

بدوره، عبّر ريال مدريد الإسباني عن تضامنه مع المدرب الهولندي بالقول "النادي يبعث كل مشاعره ودعمه لمدرب المنتخب الهولندي. ستساعده القوة التي أظهرها دائما في مواجهة التحديات في التغلب على هذه المحنة".

Real Madrid C. F. sends all its affection and support to @OnsOranje national team coach Louis van Gaal. The strength that he's always shown in the face of challenges will help him overcome this adversity. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 4, 2022

Der FC Bayern wünscht seinem ehemaligen Trainer Louis van Gaal viel Kraft im Kampf gegen den Krebs. Er ist eine starke Persönlichkeit. Alles Gute und eine schnelle Genesung! #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) April 4, 2022

وكان هناك رسالة دعم مؤثرة من النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لمدربه السابق في مانشستر يونايتد، حيث كتب في تغريدة على حسابه الشخصي "حصلت على أول ظهور لي مع فان غال، سأكون مدينا له إلى الأبد، يمكنك محاربة هذا. نحن جميعا خلفك".

Sending our best wishes and hopes for a full recovery to Louis van Gaal 💐#DieMannschaft pic.twitter.com/SIs5VMaR0B — Germany (@DFB_Team_EN) April 4, 2022