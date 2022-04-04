كرة قدم

دعم رياضي عالمي لفان غال بعد إعلانه إصابته بالسرطان

Netherlands v Gibraltar - 2022 FIFA World Cup Qualifier ROTTERDAM, NETHERLANDS - OCTOBER 11: Louis van Gaal, head coach of Netherlands reacts during the 2022 FIFA World Cup Qualifier match between Netherlands and Gibraltar at De Kuip on October 11, 2021 in Rotterdam, . (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
فان غال أخفى موضوع إصابته عن اللاعبين خلال آخر معسكر للمنتخب الهولندي (غيتي)
4/4/2022

تلقى مدرب المنتخب الهولندي "لويس فان غال" الدعم والتضامن الكبير من منتخبات وأندية عالمية، بعد إعلان إصابته بسرطان البروستاتا أمس الأحد.

وأوضح فان غال (70 عاما) أنه أخفى الموضوع عن اللاعبين خلال آخر معسكر كي لا يؤثر عليهم، مشيرا إلى أنه سيكافح المرض وسيبقى على رأس المنتخب ما دام بإمكانه ذلك.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الهولندي لكرة القدم على موقع تويتر اليوم الاثنين صورة لفان غال، مكتفيا بوضع رمز القلب عليها.

ودعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المدرب الهولندي، قائلا في تغريدة "بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الأوروبي، نرسل أطيب تمنياتنا لفان غال، الذي أعلن أنه يكافح سرطان البروستاتا. نحن جميعا معك لويس".

أما المنتخب الألماني لكرة القدم فأرسل أمنياته وآماله بالشفاء الكامل لفان غال.

وعلى صعيد الأندية، تمنى نادي بايرن ميونخ الألماني النجاح لمدربه السابق في مكافحة السرطان، قائلا "نعلم جميعا مدى قوته، وعلى أمل الشفاء التام والسريع".

بدوره، عبّر ريال مدريد الإسباني عن تضامنه مع المدرب الهولندي بالقول "النادي يبعث كل مشاعره ودعمه لمدرب المنتخب الهولندي. ستساعده القوة التي أظهرها دائما في مواجهة التحديات في التغلب على هذه المحنة".

وكان هناك رسالة دعم مؤثرة من النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لمدربه السابق في مانشستر يونايتد، حيث كتب في تغريدة على حسابه الشخصي "حصلت على أول ظهور لي مع فان غال، سأكون مدينا له إلى الأبد، يمكنك محاربة هذا. نحن جميعا خلفك".

المصدر : وكالة سند