بالفيديو.. مبابي يلمح لاحتمال بقائه في سان جيرمان

على الرغم من تأكيد صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن كيليان مبابي سيكون لاعبا في صفوف ريال مدريد الصيف المقبل، يبدو أن هذا النجم الفرنسي مصمم على مواصلة إرسال إشارات متضاربة حول مستقبله.

وحقق سان جيرمان فوزا كبيرا 5-1 على لوريان في الدوري الفرنسي، بثنائية من مبابي نفسه وأخرى من نيمار وهدف من ميسي، وبدا الأمر وكأن هذا الفوز سيمنح أمسية هادئة بعد المباراة لكن مبابي خرج ليخطف الأضواء بتصريح قلب الطاولة على مزاعم انتقاله لمدريد والتي جعلتها بعض وسائل الإعلام حقيقة.

ومن المفترض أن يكون مبابي في طريقه إلى مدريد وسيصبح لاعبا في "الملكي" الصيف المقبل، بحسب "ماركا"، لكن التصريحات الجديدة حيرت الجميع، وأشارت إلى أن إدارة الفريق الباريسي تبذل كل ما في وسعها لإقناع مبابي بالبقاء.

وفي تصريحه، أكد الدولي الفرنسي أن مفاوضات بقائه مع الفريق الفرنسي مستمرة، ومن المؤكد أن فلورنتينو بيريز رئيس الريال لا يريد سماع تصريحات كهذه يمكن أن تربك بالتأكيد أنصار "الميرينغي".

وكشف مبابي -في لقاء صحفي- أن "هناك عناصر جديدة، وقدرا لا بأس به من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار.. ليس قرارا سهلا.. أحاول اختيار الأفضل بعد التشاور مع مقربين مني. آخذ وقتي لاتخاذ أفضل قرار ممكن. إذا كنت قد اتخذت قراري، سأعلن ذلك. هل من الممكن البقاء في باريس سان جيرمان؟ نعم، بالطبع".

إذا افترضنا أن مبابي لم يلتزم بعد بالفعل بالانتقال إلى ريال مدريد، فلا تزال هناك فرصة ضئيلة أمام سان جيرمان لإقناعه بالبقاء. وتشرح "ماركا" أن عوامل قليلة من شأنها أن تغير رأيه في هذه المرحلة، أبرزها عرض كبير من سان جيرمان يجعل "لوس بلانكوس" غير قادر على المنافسة.

ومع ذلك، لا يزال النادي الإسباني -بحسب "ماركا"- واثقا من أن مبابي سيتخذ القرار الصحيح ويختار الانتقال له ويرفض عروض الفريق الباريسي.

ولا يوجد -حتى الآن- تأكيد واضح لما تشير إليه تلك "العناصر الجديدة" التي تحدث عنها مبابي، ومن الواضح أن الأيام القليلة المقبلة ستوضح ماهية هذه المعلومات الجديدة.

🎙| Mbappé: “I'm taking my time to make the best possible decision. If I had made my decision, I would've announced it.” pic.twitter.com/1A1oGFthKB

“There are new elements, a fair amount of factors to take into account. Like I’ve said, it’s not an easy decision. I’m trying to make the best one along with those close to me.” pic.twitter.com/e60EfTI1ho

Kylian Mbappé tells Prime Video: “I haven't made my choice on the future, everyone knows that. I'm thinking, there are NEW elements and a lot of parameters. If I had made my decision, I would've announced it”. 🚨 #Mbappé

“Is it possible to stay at PSG? Yes, of course”. #PSG pic.twitter.com/54B247K1vT

