بالفيديو- بعد ميسي ونيمار.. صفارات استهجان جماهير سان جيرمان تستهدف راموس

يبدو أن جماهير باريس سان جيرمان لا تزال غاضبة من خروج فريقها خالي الوفاض من مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، وتواصل الاحتجاج على طريقتها ضد نجوم فريقها.

وبعد صفارات الاستهجان التي طالت النجمين ليونيل ميسي ونيمار ها هو المدافع الإسباني سيرجيو راموس يتجرع الكأس المرة بعد أن نال نصيبه من صفارات الاستهجان في مباراة فريقه ضد لورين في الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي 5-1.

Sergio Ramos is getting whistled & booed with every touch of the ball by PSG fans.#PSG #PSGFCLpic.twitter.com/7uNIrAYjBI

